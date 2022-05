Ribó dice que el polideportivo de Benicalap debe hacerse "por activa o por pasiva"

Así, ha afirmado que esta es una infraestructura a la que no se puede renunciar y ha señalado que los vecinos de esa zona de la ciudad "no pueden quedarse defraudados" sin ver cumplida "una promesa que ha hecho el Ayuntamiento y que también ha hecho el club" de fútbol.

Ribó se ha pronunciado así tras visitar las obras de remodelación de la plaza de la Reina, preguntado por la intención municipal de construir el polideportivo y repercutir posteriormente el coste de la obra a la propiedad del Valencia CF como ha planteado la vicealcalesa de la ciudad y edil de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez.

Gómez señaló, en alusión a la tardanza en la ejecución de esta infraestructura, que "ha llegado el momento de que sea el Ayuntamiento el que haga esa inversión, desarrolle el pabellón y repercuta el coste a quien debe pagarla, a quien tiene la obligación legal de pagarla: la propiedad del Valencia CF".

"Me parece que el polideportivo de Benicalap se debe hacer", ha afirmado el primer edil, que ha recordado que existe un proyecto presentado ya a la Concejalía de Deportes por parte del club de fútbol. "Si no se hace" por parte del Valencia CF, "se tendrá que hacer" desde el consistorio, ha agregado.

"El polideportivo de Benicalap se debe hacer, o por activa o por pasiva", ha insistido Joan Ribó. Tras ello, ha compartido con la vicealcaldesa la posibilidad de acometer esas obras desde el Ayuntamiento y pedir después el coste a la entidad deportiva. "O lo haremos nosotros y pediremos lo que se pague. Está claro", ha expuesto.

"Lo que no puede es quedarse defraudada la gente que vive en Benicalap" por no cumplirse "una promesa que ha hecho el Ayuntamiento y que también ha hecho el club. Eso está claro", ha apostillado.

A continuación, Ribó se ha referido a los audios filtrados del presidente del Valencia CF, Anil Murthy, y ha dicho que le molestó "profundamente una parte de las declaraciones" que se escuchan en ellos en las que se "hablaba del polideportivo de Benicalap".

"IMPRESCINDIBLE UNA DISCULPA"

Preguntado por si el club de fútbol se ha puesto en contacto con el consistorio para dar alguna explicación o pedir disculpas, el responsable municipal ha respondido que no. Asimismo, respecto a si tiene previsto reunirse con algún representante de esta entidad, Ribó ha indicado también que no.

"Yo no tengo previsto sentarme con ellos. No sé si ellos tienen previsto sentarse con nosotros. Yo no tengo previsto sentarme con ellos", ha subrayado, al tiempo que ha considerado "imprescindible una disculpa a los aficionados y en general, a la ciudad de València" por parte de la entidad deportiva.