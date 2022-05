La investigació sonora de Laia Estruch obrirà el X Festival Deleste en Bombas Gens

Es tracta del projecte 'Zócalo', amb el qual aquesta artista barcelonina va guanyar el Premi Cerveses Alhambra d'Art Emergent 2022, un guardó que va ser entregat en ARCOmadrid el passat mes de febrer. Amb aquesta acció, Laia Estruch realitza una aproximació a l'objecte escultòric com si es tractara d'un dispositiu de producció sonora i experimentació vocal, explica l'organització en un comunicat.

Un tub ceràmic buit ocuparà l'espai del centre d'art que servirà d'objecte perquè l'artista desenvolupe la seua performance. La peça escultòrica ha sigut construïda per l'artesà Eloi Bonadona i pren la seua inspiració de les construccions dels banys àrabs de l'Alhambra de Granada.

L'estructura cilíndrica i modular del tub recorda a un instrument de vent i presenta unes obertures que permeten a l'artista projectar la seua veu i el seu cos a través d'elles.

Laia Estruch és una creadora que porta més d'una dècada experimentant i investigant les relacions entre la veu, el cos humà, els objectes i l'espai. Aquesta activitat està organitzada en col·laboració amb Performa, una cooperativa integrada per professionals de llarga trajectòria en l'àmbit de l'art i la cultura contemporànies.

Amb aquesta col·laboració, la Fundació per Amor a l'Art aposta per la hibridació de gèneres i la interdisciplinaritat en el desenvolupament del seu projecte artístic, social i investigador.

La directora artística de Bombas Gens Centre d'Art, Sandra Guimarãés, declara: "És part del nostre compromís ampliar la relació del centre d'art amb el públic amb projectes inclusius i experimentals. Ens alegrem de presentar la performance de Laia Estruch, que s'ofereix com una possibilitat, un camp de reflexió i experimentació per a trobades i tensions la urgència de les quals és ineludible".

"Els mons creats per la performance poden reconfigurar les possibilitats polítiques, ètiques i estètiques de la trobada amb l'altre i de l'acció en el món. En aquesta era digital, els artistes i el públic estan cada vegada més interessats per les experiències en viu, compartides en el moment amb els qui els envolten", afig.

ACCÉS GRATUÏT

La performance de Laia Estruch en Fundació Per Amor a l'Art - Bombas Gens serà d'accés gratuït fins a completar l'aforament.

El festival Deleste celebrarà la seua desena edició del 27 al 29 de maig i ocuparà diversos espais de la ciutat de València. El gruix de l'activitat musical se celebrarà en els Jardins de Vivers i comptarà amb 15 grups musicals encapçalats per Imelda May, The Sisters of Mercy, Balthazar, Rufus T. Firefly, Pillow Queens, Joana Serrat i Valeria Castro, qui s'encarregarà de clausurar el festival amb un concert en l'Almodí la vesprada del 29 de maig.

Les localitats per al festival Deleste es poden adquirir en la pàgina web de l'esdeveniment