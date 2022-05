Podem veu amb "esperança" l'associació 'Sumar' de Díaz i EUPV demana seguir eixe "bloc de canvi"

Així han valorat aquests partits, que comparteixen el grup parlamentari Unides Podem a Les Corts, l'associació que organitzarà la fase de consulta que Díaz preveu desplegar al costat de la societat civil després de les eleccions andaluses del 19 de juny. Açò sí, la vicepresidenta ja ha aclarit que 'Sumar' no és el nom definitiu del seu futur projecte polític.

Fonts de Podem assenyalen que ja portaven molt temps apuntant a la necessitat de construir aliances i unitat, "de sumar forces per a un projecte de país amb un horitzó de futur esperançador", per la qual cosa consideren que "ara s'ha fet un pas més".

"Amb 'Sumar' s'inicia eixe projecte que saludem amb esperança i amb el compromís d'apostar per la unitat -destaquen des de la formació 'habitada'-. La unitat de les forces del canvi és pel que estem clamant des de fa mesos a la Comunitat Valenciana, estem segurs que 'Sumar' ajudarà a avançar en eixa direcció".

El partit que coordina Pilar Lima afirma així que "sempre" estaran a favor de construir "col·lectivament" un programa i un projecte de país per al futur. Però al seu juí, és un projecte que s'ha d'articular entre "molts actors" i amb la ciutadania en el centre: "La participació popular sempre ha sigut central per a Podem. I per a tot açò, necessitem parlar de Política".

Per la seua banda, la coordinadora general d'EUPV, Rosa Pérez Garijo, ha declarat que el verb 'Sumar' "sempre' els ha paregut molt positiu, ja que "només fa falta tirar d'hemeroteca" per a comprovar que pràcticament en totes les eleccions han concorregut al costat d'altres formacions.

"Cal en eixa línia, construint eixe bloc de canvi que fa avançar les polítiques progressistes, d'esquerres, per a les persones, que milloren les condicions de vida de la ciutadania", ha manifestat la també consellera de Participació en declaracions remeses als mitjans.

I tot açò cal fer-ho, ha advertit Garijo, enfront d'"un bloc reaccionari que amenaça amb les polítiques per les quals aposta el govern valencià que UP comparteix amb PSPV i Compromís. "Ens pareix molt positiu sumar i seguir en eixa línia", ha insistit.