Compromís parlarà del "què i el com" amb Díaz quan hi haja "més que un nom" que 'Sumar'

Així valoren fonts de la coalició valencianista que Díaz haja decidit engegar el seu procés d'escolta amb l'ajuda de l'associació 'Sumar', de cara a la fase de consulta que preveu desplegar al costat de la societat civil després de les eleccions andaluses del 19 de juny. Açò sí, la vicepresidenta ja ha aclarit que 'Sumar' no és el nom definitiu del seu futur projecte.

"Quan hi haja un projecte mes allà del nom, nosaltres ens asseurem parlar per a parlar del què i el com com sempre hem fet", subratllen des de Compromís a Europa Press, sense voler anticipar més escenaris.

El novembre passat, Yolanda Díaz va protagonitzar a València un acte de líders progressistes al costat de la vicepresidenta de la Generalitat i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra; la portaveu de Més Madrid en l'Assemblea, Mónica García, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Aquest esdeveniment, que no va comptar amb representants de Podem, va despertar debats sobre possibles aliances entre forces d'esquerra, encara que totes les protagonistes van restar importància.

Aquest cap de setmana, Yolanda Díaz no acudirà a la 'Festa de la Primavera' de Podem que se celebra en els Jardins de Vivers, però sí intervindrà els pròxims 27 i 28 de maig en la Cimera Internacional de la Setmana de Quatre Dies que també acollirà València amb experts de 13 països i representants polítics com el líder de Més País, Íñigo Errejón, o la pròpia Oltra.