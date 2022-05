La investigación sonora de Laia Estruch abrirá el X Festival Deleste en Bombas Gens

Se trata del proyecto 'Zócalo', con el que esta artista barcelonesa ganó el Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente 2022, un galardón que fue entregado en ARCOmadrid el pasado mes de febrero. Con esta acción, Laia Estruch realiza una aproximación al objeto escultórico como si se tratara de un dispositivo de producción sonora y experimentación vocal, explica la organización en un comunicado.

Un tubo cerámico hueco ocupará el espacio del centro de arte que servirá de objeto para que la artista desarrolle su performance. La pieza escultórica ha sido construida por el artesano Eloi Bonadona y toma su inspiración de las construcciones de los baños árabes de la Alhambra de Granada.

La estructura cilíndrica y modular del tubo recuerda a un instrumento de viento y presenta unas aberturas que permiten a la artista proyectar su voz y su cuerpo a través de ellas.

Laia Estruch es una creadora que lleva más de una década experimentando e investigando las relaciones entre la voz, el cuerpo humano, los objetos y el espacio. Esta actividad está organizada en colaboración con Performa, una cooperativa integrada por profesionales de larga trayectoria en el ámbito del arte y la cultura contemporáneas.

Con esta colaboración, la Fundació per Amor a l'Art apuesta por la hibridación de géneros y la interdisciplinariedad en el desarrollo de su proyecto artístico, social e investigador.

La directora artística de Bombas Gens Centre d'Art, Sandra Guimarães, declara: "Es parte de nuestro compromiso ampliar la relación del centro de arte con el público con proyectos inclusivos y experimentales. Nos alegramos de presentar la performance de Laia Estruch, que se ofrece como una posibilidad, un campo de reflexión y experimentación para encuentros y tensiones cuya urgencia es ineludible".

"Los mundos creados por la performance pueden reconfigurar las posibilidades políticas, éticas y estéticas del encuentro con el otro y de la acción en el mundo. En esta era digital, los artistas y el público están cada vez más interesados por las experiencias en vivo, compartidas en el momento con quienes los rodean", añade.

ACCESO GRATUITO

La performance de Laia Estruch en Fundació Per Amor a l'Art - Bombas Gens será de acceso gratuito hasta completar el aforo.

