L'Exposició Premis ADCV 2022 s'integra en el programa del primer New European Bauhaus Festival

El disseny de la Comunitat Valenciana serà un dels protagonistes de la primera edició de 'The New European Bauhaus Festival', que se celebra del 9 al 12 de juny. L'exposició 'Premios ADCV 2022' / 'ADCV Design Awards' ha sigut inclosa en el programa oficial de l'esdeveniment europeu com un dels 'side events' que s'organitzarà per la comunitat vinculada a la New European Bauhaus.