Detingut un home per baixar-se els pantalons i masturbar-se al costat d'un parc infantil davant de menors a Sagunt

Els fets van ocórrer sobre les 22.00 hores, quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a la plaça Antiga Moreria, on presumptament hi havia un home al costat d'un parc infantil masturbant-se davant uns menors.

Immediatament els policies es van dirigir al lloc on van ser requerits per un ciutadà que els va manifestar que mentre estava en el parc en companyia de la seua filla de quatre anys es va adonar de la presència als voltants d'un home amb els pantalons baixats i que es trobava masturbant-se davant dels presents, entre ells diversos menors.

Segons el testimoni, en recriminar-li la seua actitud, el presumpte autor dels fets va fer "cas omís". Després de localitzar-lo a escassos metres i realitzar diverses comprovacions, els agents el van detindre com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme. El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.