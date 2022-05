La Exposición Premios ADCV 2022 se integra en el programa del primer New European Bauhaus Festival

El diseño de la Comunitat Valenciana será uno de los protagonistas de la primera edición de 'The New European Bauhaus Festival', que se celebra del 9 al 12 de junio. La exposición 'Premios ADCV 2022' / 'ADCV Design Awards' ha sido incluida en el programa oficial del evento europeo como uno de los 'side events' que se organizará por la comunidad vinculada a la New European Bauhaus.