Para un cómico o un humorista lo normal es hacer reír. Que le hagan reír y que además no pueda hacerlo, ya no lo es tanto. Pero ese es precisamente el objetivo de LOL: Si te ríes pierdes, el concurso desternillante que estrena su segunda temporada este viernes en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios.

Anabel Alonso, Henar Álvarez, Juan Amodeo, Carlos Areces, Lorena Castell, Patricia Conde, Antón Lofer, Luis Piedrahita, J.J. Vaquero y Yolanda Ramos son los concursantes que lucharán por hacer reír a los demás mientras intentan no reírse durante un loco encierro en un plató durante seis horas. El que consiga aguantar 6 horas sin reírse ganará 100.000 Euros para donar a una causa benéfica.

Sílvia Abril y Carolina Iglesias son las presentadoras y moderadoras del espacio y las encargadas de comentar las jugadas y jugarretas de los concursantes y de apercibirles con tarjetas amarillas si ríen e incluso de anunciarles su eliminación si reinciden.

Carolina Iglesias cuenta cómo fue su labor en este concurso. "Cuando entrábamos a dar una tarjeta, o lo que fuera, teníamos que controlar a la gente, porque hay algunos que son más viejos que un árbol y aún así se comportaban como niños pequeños, porque cuando estás dentro te comportas así. Estaban tan en el rol que no había manera de que se comportaran", rememora divertida.

Hacer chistes, imitar, bailar, escupir comida, estampar un huevo, hacer todo tipo de ruidos... todo vale para hacer reír a los demás (y al público de paso) y ganar el concurso.

¿Cómo son seis horas de eso? "Hay momentos, suben y bajan. Y había momentos en los que te dabas cuanta de que te dolía la cara de sonreír y de reírte. Silvia y yo estábamos saturadas de estímulos, no te aburres en ningún momento. Esto no está guionizado, es tal como lo ves, por lo que acabamos todos a las once de la noche destrozados. Y todos sucios, llenos de comida, venían como de la guerra, con el maquillaje que ya ni estaba ni se le esperaba, porque no había retoques", revela Iglesias.

Entre los perfiles de los concursantes hay de todo. "Me pareció fantástico y cuando me dijeron las personas que iban a participar me pareció un regalo caído del cielo. Me pareció por un lado genial y por otro un reconocimiento a la gente que trabajamos en internet desde hace tiempo. Ya era hora de que un programa del mainstream nos llamase para que formáramos parte y contaran con nosotros".

Algunos de los concursantes y presentadoras de 'Lol: si te ríes pierdes', en Amazon Prime Video. JOSÉ GONZÁLEZ

"En general el nivel estaba muy alto y al estar encerrados hay un momento en el que estás súper metido y cualquiera puede llegar y liártela. Por el tipo de humor yo creo que lo que más funciona es el humor físico y hay gente que es muy fuerte ahí… Yolanda Ramos, Carlos Areces o Juan Amodeo, que es muy bueno con las voces. Te podían poner en un aprieto", rememora Henar Álvarez.

J. J. Vaquero revela que hubo pique por ganar. "Todos teníamos causas que defender y ONGs y eso era muy importante, pero creo que ahí no estaba el pique. Era pura competición, el pique era por ganar. Sí, había mucho pique. Y eso le va muy bien al formato".

También es un aliado y un enemigo el sentir empatía por la profesión humorística. "Creo que es más fácil hacer reír a un cómico, porque sabemos lo que entra por el cuerpo cuando haces un chiste y alguien no se ríe, así que intentas acompañar esos chistes y creo que nos ha pasado a todos durante el concurso, que alguien lanzaba un chiste y fuera o bueno te salía apoyarlo, pero no podías", valoraba Juan Amodeo.