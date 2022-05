Aprovada l'OPE 2022 per a estabilitzar 285 places temporals de bombers forestals

20M EP

NOTICIA

El Consell d'Administració de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Servicis d'Emergències (SGISE) -l'empresa pública que gestiona el Servici de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat- ha aprovat aquest dijous l'Oferta Pública d'Ocupació 2022 per a estabilitzar de manera extraordinària 285 places sense titular fix conforme a Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i a les orientacions oficials de la Secretaria d'Estat de Funció Pública. D'elles, 250 es cobriran mitjançant concurs i altres 35 per concurs-oposició.