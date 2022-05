El PPCV es persona com a acció popular en el cas dels rucs morts al Desert de les Palmes

A principis de maig la Fiscalia de Castelló va traslladar al jutjat les actuacions dutes a terme per la mort dels 10 animals en considerar que els fets podrien ser constitutius d'un delicte de maltractament animal i va demanar la investigació del director del parc natural.

Díaz ha preguntat a la consellera d'Agricultura, Mireia Mollá, sobre els motius pels quals es va produir la defunció dels animals i "a què és degut l'estat esquelètic de punts altres en el Parc natural del Desert dels Palmes".

La diputada 'popular' ha anunciat durant la seua intervenció que s'ha personat com a acció popular "contra les persones físiques i jurídiques ara investigades i contra aquelles que puguen resultar investigades en el futur per la mort de, almenys, deu rucs".

"Tots van mirar cap a un altre costat aplicant la seua màxima: seguir amb el projecte i au, total, ningú ho comprovarà. Però no només hem comprovat els continus incompliments. La mort dels rucs en el Desert de les Palmes no pot quedar impune, i des del PP ens interessarem fins al final. Per açò, ens hem personat en la causa oberta per maltractament animal", ha afegit.

Elisa Díaz ha indicat que "en aquest assumpte res quadra i la Conselleria és un caos. Només s'ha trobat un cadàver i pareix que ningú sap on han anat a parar els altres, perquè ningú ha controlat res en un projecte amb rucs que es trobaven sota la protecció del Consell".

Per a la diputada, "les explicacions de la consellera fins al moment han sigut insuficients, per açò exigim responsabilitats polítiques i que la justícia actue fins al final. El cas està ple de contradiccions, incompliments flagrants de la normativa, descoordinació, inoperància, deixadesa en un projecte de la Conselleria i absència de control".

"Volem transparència, claredat, i que s'investigue fins al final aquests suposats delictes comesos de maltractament animal contra la fauna i flora en un espai natural protegit com és el Desert de les Palmes", ha criticat.

Al seu juí, "la consellera Mollá és la responsable de tot aquest caos, falta de control i descoordinació en la seua Conselleria. Seguirem fins al final. No pot quedar impune".