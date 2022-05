El actor Carlos Areces es uno de los concursantes de la segunda edición de LOL: Si te ríes, pierdes que se estrena en exclusiva en Amazon Prime Video este 20 de mayo en más de 240 países y territorios.

La mecánica de este concurso es sencilla: Un grupo de diez cómicos y humoristas se encierran juntos en un plató. El que consiga aguantar 6 horas sin reírse ganará 100.000 Euros para donar a una causa benéfica.

Areces nos cuenta cómo ha sido ese duro reto en el que hay que hacer reír mientras tratas de que nadie te provoque a tí una carcajada.

¿Quién fue más difícil de aguantar? Yolanda Ramos es una debilidad, claramente. Porque a mí lo que verdaderamente me desarma son las cosas que son graciosas sin proponérselo, el humor involuntario y Yolanda tiene eso, es graciosa aunque no pretenda serlo. Antón Lofer, que no le conocía, también fue un digno rival.

¿Ha habido pique por ganar? Siempre hay un poco. A lo largo del programa los estados de ánimo van sufriendo fluctuaciones. Al principio estás muy fresco, muy a tope, muy alegre y no te cuesta regalarle una risa a algún compañero pero cuando pasa el tiempo todo el mundo tiene una tarjeta amarilla y nadie quiere irse de ahí el primero porque le da vergüenza. Así que tratas de aguantar y ahí hay un valle en el que cuesta más sacar una risa. Luego ya llevas unas horas metido en ese plató y estás deseando llegar a casa para ver a tus niños, quien los tenga. Y si no los tienes, quieres ver a los de los demás. Y ahí estás más dispuesto a la sonrisa.

¿Hay momento de vergüenza ajena cuando haces un chiste y nadie se ríe? Claro que lo hay, por supuesto. Yo creo que todo lo que falta del programa, que no se ve por el montaje, hasta las seis horas de grabación, se basa principalmente en quitar los chistes fallidos. Aunque para ti como concursante lanzar un chiste y que no se ría nadie es demoledor, pero un chiste fallido para el público suele ser gracioso. La vergüenza ajena la cuento como una aliada, sobre todo cuando la padecen los demás.

¿Es lo peor que le puede pasar un cómico? Pocas veces me tengo que enfrentar al público, probar chiste y arriesgarme a que no se rían, porque hago comedias, pero no las escribo yo. Por eso esto era un poco reto, porque venía a enfrentarme a gente que tiene mucho más callo que yo en esta disciplina, gente que está acostumbrada al público.

¿Reirse es fundamental? Es una necesidad fisiológica, como mear, es imprescindible. No es que me parezca mal o bien o que lo podamos teorizar, es que la risa es intrínseca al ser humano.

¿Es partidario del humor negro? Soy partidario y está especialmente perseguido hoy en día. Hay una piel muy sensible y nos están haciendo creer que por el hecho de sentirnos ofendidos tenemos derecho a cancelar otras formas de diversión que le guste a los demás. Eso no quiere decir que me gusten todos los tipos de humor. Hay humor que me parece ofensivo y con el que nunca me reiría.

Carlos Areces, en la presentación de 'Lol: Si te ríes pierdes 2'. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Como qué? No hablamos de un niño del que se rían en el colegio… eso no es humor. La gente tiene que estar protegida del bullying, siempre. Pero un chiste a distancia, en abstracto… creo que tenemos que aprender que porque las cosas no nos hagan gracia no tenemos derecho a cancelarlas.

¿Era de los graciosos de la clase? No, para nada. En clase era más tímido que otra cosa y tampoco he sido el graciosete de mis amigos.

¿En qué momento se ha reído cuando no debía? Los funerales son la punta del iceberg de cualquier otro momento. Son el paradigma de todos los momentos en los que reírse es violento. Cuando te está regañando un profesor, cuando te para un policía, el típico segurata borde… No hay nada más gracioso que un presentador de televisión dando una noticia terriblemente trágica con un moco en la nariz.

Hay clásicos del humor que nunca fallan… El humor inteligente está muy bien, pero un buen pedo a tiempo… eso yo no lo puedo resistir. Yo hice una película con Leslie Nielsen, de Agárralo como puedas. En Spanish Movie hizo un cameo y yo pedí ir a conocerle y él, que para mí era el oráculo del humor, llevaba un cojincito de pedos que accionaba con la mano. Que él a sus 83 años no se resistiera a hacer humor de pedos me conquistó tremendamente.

¿Está el humor bien valorado, se le premia? No está suficientemente valorado, pero depende de cómo valores los premios. Siempre se dice que las comedias no se llevan premios así que un día dije "a ver si es verdad". Me miré los Oscar y me miré los Goya… y es verdad. Es abrumador. En los Goya en 35 años o más había como 5 o 6 comedias que hubieran ganado, pero en los Oscar era aún peor. En cuanto a premios o estatus no tiene el mismo peso. Pero al final las comedias en lo que suelen ganar es en público.