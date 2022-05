Continúa el juicio por difamación que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard. El litigio, que comenzó el 11 de abril, está previsto que dure seis semanas en el tribunal de Fairfax (Virginia, Estados Unidos). Este jueves, 19 de mayo, ambos actores se han vuelto a ver las caras en su decimonovena cita judicial.

El artista pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios, mientras Heard, por su parte, responde con una contrademanda en la que alega que el actor ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Todo ello ha provocado un largo proceso judicial en el que se han aportado diferentes pruebas gráficas, y distintos testigos, extrabajadores y amigos de la pareja han declarado para intentar discernir el comportamiento de ambos dentro de la relación.

Además, está siendo un juicio muy mediático, tanto nacional como internacionalmente, y seguido en directo por diferentes medios y canales de televisión, superando las audiencias que generó el proceso legal de O. J. Simpson.

Declara un examigo de Depp

El decimonoveno día de juicio comienza, tras el retraso de un miembro del jurado, con la declaración de Bruce Witkin, un antiguo amigo íntimo de Johnny Depp al que no ve desde 2018.

Según el testigo, durante sus 40 años de amistad, vio al actor drogándose y bebiendo, algo que le preocupaba bastante. Witkin aseguró que Amber Heard siempre fue amable con él, y que Depp tenía problemas de celos.

Sobre la amistad del protagonista de Piratas del Caribe con el cantante Marilyn Manson, el declarante asegura que "se pegaban bastante": "Bebían y fumaban hierba. No sé si Manson hacía ambas cosas, pero supongo que sí. Hacía todo lo demás".

Aunque Bruce Witkin cuenta que nunca vio a la pareja "maltratarse físicamente", sí vio lesiones en alguna ocasión, como cuando le llamaron a las 3 de la mañana y vio "un ambiente en la casa" extraño: "La gente estaba un poco nerviosa".

Tal y como declara, "una vez" vio un hematoma en la parte superior del brazo de Amber Heard, con "marcas de dedos" como si "la hubieran agarrado". Del mismo modo, en la primavera de 2016 vio que Depp tenía el labio hinchado.

"Hay algo extraño alrededor de gente como [Depp], todos quieren algo", opina. "Mi hija incluso se casó [y él no vino]". "Sabía que no estaba contento con mi testimonio, pero no voy a mentir", concluye en su declaración.

Testifica la exmánager de Johnny Depp

Tracey Jacobs, exagente del actor, declara por videollamada y asegura que el rodaje de Piratas del Caribe 5 se retrasó porque tuvieron que operarle de la punta del dedo que supuestamente se le cayó tras un botellazo de Amber Heard.

La mánager de artistas considera que Depp tiene problemas de ira, algo que le empeoró con el tiempo, pues se enfadaba si no conseguía lo que quería.