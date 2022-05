El PP apoya la libertad del rey emérito de volver a España y critica a Sánchez: "No hay institución que deje viva este Gobierno"

"El PP reconoce el papel que el rey emérito ha protagonizado en este país, en su vida privada es él quien tiene que tomar sus decisiones". La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido la libertad de Juan Carlos I de volver a España y ha criticado la actitud del Gobierno, que no ha cerrado filas con su vuelta. Al contrario, su regreso ha sido cuestionado incluso por las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz o la ministra de Igualdad, Irene Montero. "No hay institución que deje viva este Gobierno: todo lo que hace debilita las estructuras e instituciones del Estado", ha dicho Gamarra.

El PP da la "bienvenida" al emérito, que llega este jueves a la localidad gallega de Sanxenxo, le desea una "buena estancia" y le manda un recado a Pedro Sánchez: "El Gobierno no tienen nada que decir sobre si un español puede venir o no a su país. Sólo falta que un español no pueda venir a su país cuando lo considere oportuno".

Gamarra, sin embargo, ha comenzado su intervención en Génova posterior al comité de dirección poniendo el acento en otro asunto: el polémico término "piolines" empleado por Sánchez este miércoles en el Congreso. Una metonimia que nace del buque conocido por su dibujo en la cubierta como 'El Piolín', a bordo del cual se desplazaron en otoño de 2017 los policías nacionales en un momento especial de tensión.

"El PP va a materializar distintas iniciativas parlamentarias para que no se falte a la honra y el respeto de nuestros policías nacionales", ha adelantado la riojana. Casi al mismo tiempo, desde la calle Ferraz, el portavoz socialista Felipe Sicilia negaba tal falta de respeto: "Sabe que miente, en ningún momento faltó al respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Gamarra, mientras, consideraba que Sánchez los había "despreciado" y "descalificado".

Explicaciones por Pegasus

El PP tampoco pasa página del espinoso asunto de los espionajes a través del malware Pegasus. En concreto, en lo que atañe a los 2,6 gigas de información sustraídos de uno de los teléfonos móviles de Sánchez. El PP, directamente, cuestiona si la información hurtada ha podido "condicionar" su "capacidad de gobernar".

"Todos los españoles sabemos que estaban al corriente las investigaciones. El presidente del Gobierno ha hecho de la mentira su forma de gobernar. El problema es que esta mentira se ha convertido en la debilidad del Gobierno de España", ha atacado, poniendo la pelota sobre el tejado de un Sánchez cuya "única explicación" debe ser si "conocía a las personas que estaban siendo investigadas". "Al presidente Sánchez lo vemos bastante nervioso, tiene que dar muchas explicaciones sobre sus dispositivos móviles y sobre las investigaciones que le CNI está llevando en el marco de la legalidad", ha reiterado.

"El PP va a seguir defendiendo todos y cada uno de los términos del artículo 2 de la constitución", ha recalcado Gamarra una vez preguntada sobre la nueva estrategia del PP en los territorios y con la que se confundió sonoramente Bendodo, antes de leer el precepto constitucional. "Están los que quieren cambiar la Constitución, los que quieren combatirla y los que quieren defenderla", ha ubicado al PP.

Sobre la última encuesta del CIS, la también portavoz popular en el Congreso ha destacado a Alberto Núñez Feijóo como la opción más creíble para "47 millones de españoles". "Vivimos el congreso con total naturalidad, normalidad, y la ilusión que representa siempre una renovación de equipos en un congreso", ha dicho sobre los congresos orgánicos en Madrid y Galicia que celebrará el PP este fin de semana.