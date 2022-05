Ribó, Oltra i Baldoví presenten aquest dissabte la seua proposta per a "un port de futur i respectuós"

Segons avança Compromís, la proposta està basada en un rigorós estudi elaborat per experts en el qual han participat perfils internacionals en economia, arquitectura, urbanisme, política internacional i gestió portuària.

Es tracta d'una alternativa per al port de València basada en criteris objectius d'eficiència, sostenibilitat i impuls econòmic, seguint "les experiències més reeixides d'alguns dels ports més importants del món".

I és que la coalició, que governa tant en la Generalitat com a l'Ajuntament al costat del PSPV, considera que la situació de crisi climàtica i la dificultat per a previndre canvis en les dinàmiques globals dificulten la planificació de les grans infraestructures, també en el cas del transport.

Al seu juí, s'ha vist en altres contextos amb la paralització de la construcció de noves carreteres a Gal·les o la discussió entorn de l'ampliació de l'aeroport d'Heathrow: "La viabilitat a futur d'aquests desenvolupaments està qüestionada i requereix d'una mirada àmplia i complexa que aquesta proposta vol donar resposta".

L'acte arrancarà amb l'obertura de l'exposició 'València: Un port de futur' projectada en un contenidor portuari, on l'exterior permetrà conéixer alguns dels detalls de la proposta i gaudir de les il·lustracions elaborades per l'artista valencià Francesc Vaquer, de València_Dibuixada.

A l'interior del contenidor es canvia el focus per a centrar-se en les conseqüències directes de desenvolupar una ampliació del port de València que, per a Compromís, solament beneficia l'especulació. A més, els més xiquets podran gaudir d'activitats i jocs al costat del repartiment d'orxata valenciana per als assistents.