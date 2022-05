Ola de calor en mayo: cuáles son las ciudades en alerta por las altas temperaturas

Desde la semana pasada estamos experimentando temperaturas propias de los meses de julio o agosto, que incluso han alcanzado récords de 40 grados en algunas ciudades de España. Pero las predicciones meteorológicas sugieren que el calor se intensificará todavía más en los próximos días, sobre todo durante el fin de semana, ya que "el tiempo será de calor extremo y pocas precipitaciones", señalan los expertos de Eltiempo.es.

Los primeros registros de temperaturas van confirmando la situación "extraordinario" de este calor inusual en el mes de mayo, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En este sentido, una masa de aire africano muy cálida y seca entrará sobre la Península y Baleares y se intensificará a partir del viernes, sobre todo durante el fin de semana, por la presencia de una baja en el suroeste de la Península.

Temperaturas máximas y calima

Será un tiempo excepcional para el mes de mayo que incluso podrían alcanzar los umbrales para ser una ola de calor. No solo el calor será protagonista este fin de semana, ya que vendrá acompañado de calima, sobre todo en zonas de Andalucía, Extremadura o Castilla y León.

La AEMET pronostica que esta entrada de aire muy cálida podría dejar temperaturas máximas de 40 grados en zonas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Así, algunas ciudades estarán en alerta por estas temperaturas, como Córdoba, Sevilla, Madrid, Badajoz, Albacete, Toledo, Zaragoza o Jaén, entre otras.

El jueves se podrán alcanzar los 38º C en puntos de Andalucía y superarán los 35º C en amplias zonas del resto del interior sur peninsular y valle del Ebro. En el resto del interior de la mitad oriental y en la meseta norte llegarán a 32º C, según las predicciones de la AEMET.

Avisos meteorológicos para el viernes por temperaturas máximas. Riesgo importante en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén. No todos los días en pleno verano se ven tantos. pic.twitter.com/tThNrW9rBk — Rubén del Campo (@Rub_dc) May 19, 2022

Actualizamos nuestra #NotaInformativaAEMET por temperaturas excepcionalmente altas para la época del año.

🔴Calor intenso tanto de noche como de día: podrían superarse los 40 ºC y no bajarse de 24 ºC en puntos del sur.

🟤Llegará polvo en suspensión, que dará lugar a #calima pic.twitter.com/l22gRR01P7 — AEMET (@AEMET_Esp) May 18, 2022

Las temperaturas este jueves pueden situarse entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual en prácticamente todo el país. El viernes podrían ser de hasta 15 grados por encima de lo normal y en algunos puntos del país, sobre todo en ciudades como Córdoba, Sevilla y Jaén, se superarán los 40 grados.

El sábado, el día "más caluroso" en todo el país

Como explica el experto en meteorología de Meteored, José Antonio Maldonado, si se cumplen estos pronósticos, en 15 capitales de provincia se registrarán las temperaturas máximas de un mes de mayo desde que se tienen datos. Como ejemplo, Zaragoza podría registrar los 42 grados este domingo, Huesca los 38 grados, Toledo los 38 grados el sábado y Jaén los 40 grados el viernes.

El sábado será el día "más caluroso en casi toda España", aunque "habrá nieblas matinales en el interior de Galicia y en Asturias". No obstante, "abundarán las zonas con calima tanto en la Península como en Baleares", añade el especialista.