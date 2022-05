Un antic alumne de Berklee València rep una beca Fulbright per a estudiar a l'Índia

McCormack es converteix així en el tercer antic alumne de Berklee a rebre una beca Fulbright en els últims dos anys, després que Devina Boughton i Andrew Skinner van ser becats al juny de 2021 per al Fulbright O.S Student Program Open Study/Research.

Gràcies a aquesta beca, McCormack estudiarà i durà a terme la seua investigació a l'estranger durant el curs 2022-2023 a través del programa United States-India Educational Foundation (USIEF). McCormack, originari de la ciutat de Baltimore, Maryland, posarà rumb a la regió rural índia d'Uttarakhand, on es dedicarà al disseny, desenvolupament i prova d'instruments digitals per a persones amb discapacitats.

"Em sent increïblement honrat de rebre aquesta beca d'investigació i continuar el meu treball a l'Índia", comenta McCormack en un comunicat. "Crec que la tecnologia té un potencial enorme per a fer la creació musical més intuïtiva, accessible i assequible. Em fa molta il·lusió desenvolupar nous instruments musicals que permeten a qualsevol persona, independentment de la seua discapacitat, expressar-se i crear música", afig.

Per la seua banda, la directora executiva de Berklee València i sènior vice president for international learning environments en Berklee, María Martínez Iturriaga, ha asseverat: "Ens enorgulleix que Calvin pose el seu talent i saber fer al servici d'una causa tan important com és ampliar l'accés a la creativitat i a les arts mitjançant l'ús de la tecnologia."

"És el nostre desig -continua- que els estudiants que passen pel campus de Berklee València desenvolupen, a més del seu talent, un sentit de responsabilitat social que contribuïsca a una societat millor."

La selecció de candidats per a la beca Fulbright es fa a través d'un procés obert i basat en mèrits en el qual es consideren factors com el potencial de lideratge, les fites acadèmiques, així com l'experiència en voluntariat i servici.

Com a receptors de la beca Fulbright, les seues carreres s'enriquixen en formar part d'una xarxa de centenars de milers de becats, molts dels quals són líders en els seus respectius camps. Entre els reconeguts amb la beca Fulbright s'inclouen 61 Premis Nobel, 89 Premis Pulitzer i 40 caps d'Estat o govern.