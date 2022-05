Més de 169.700 alumnes a la Comunitat Valenciana sol·liciten una beca per al curs 2022-2023

D'aquestes peticions, 92.225 són per a estudis no universitaris i 77.487 són per a ensenyament universitari, detalla el Govern en un comunicat.

El període de sol·licitud s'ha avançat quatre mesos "en resposta a una reclamació històrica dels estudiants, per a reduir la incertesa en comunicar-los abans del període de matriculació si compleixen amb els requisits econòmics per a rebre una beca", destaquen des de l'administració central.

RÈCORD DE SOL·LICITUDS A ESPANYA

En l'àmbit nacional, la convocatòria de beques per al pròxim curs ha aconseguit un rècord de sol·licituds. Un total de 1.361.791 alumnes i alumnes de nivells universitaris i no universitaris han demanat aquestes ajudes, un 10% més respecte a les 1.225.692 sol·licituds del passat curs.

La convocatòria, que estava previst que finalitzara el passat 12 de maig, es va ampliar fins al 16 de maig, per a arribar al major nombre d'estudiants.

Enguany, el pressupost destinat a la convocatòria general de beques és de 2.134 milions d'euros, el màxim històric.

Les ajudes a l'estudi, recalquen, "són una de les principals ferramentes d'equitat i una política prioritària per al Govern que ha incrementat la inversió en beques en un 45% des de la convocatòria 2017-2018".

Açò ha permès, apunten, "que augmente el nombre d'alumnes i alumnes que les reben, així com les quanties de les ajudes destinades als estudiants amb rendes més baixes".