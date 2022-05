Las autoridades de salud pública continúan vigilando un día más el avance de la viruela de mono en España, tras haber lanzado el pasado miércoles la Comunidad de Madrid una alerta sanitaria por los casos registrados en la región. Este jueves, el Ministerio de Sanidad ha confirmado siete casos en España y 29 más en estudio, entre ellos uno en Canarias. Además, también se han ratificado ya nueve pacientes contagiados con este virus en Reino Unido, 14 en Portugal, uno en Suecia, uno en Italia y uno en Estados Unidos.

La alerta sanitaria global lanzada por las autoridades de salud pública de los países occidentales tras la detección de varios brotes de viruela del mono, sincrónicos y sin -todavía- aparente vínculo entre sí, en Reino Unido, Portugal, España, Canadá y EE UU lleva a plantearse si este virus endémico en África occidental y central y poco frecuente en países fuera del continente africano tiene potencial pandémico. Más aún tras vivir la fase aguda de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

Las autoridades sanitarias recuerdan que el riesgo para la población general es "bajo" y que la transmisión de persona a persona es "limitada". Para contagiarse de la viruela del mono hay que mantener un contacto "estrecho, prolongado y cercano" con otra persona contagiada y sintomática.

Los expertos consultados por 20minutos reconocer que sí existe potencial pandémico, pero explican que existen y se están aplicando los medios necesarios para controlar los brotes -como ya se ha conseguido hacer en ocasiones previas en las que este virus ha viajado a países donde no es común a través sobre todo de animales exóticos importados ilegalmente-. En palabras de Rafael Blasco, investigador del INIA-CSIC, este episodio "tiene potencial pandémico indudable, pero con los medios disponibles debería ser controlado o limitado sin demasiados problemas. La población no tiene por qué alarmarse".

El virus de la viruela del mono o 'monkeypox' "normalmente tiene una transmisión entre humanos muy limitada, y se ha controlado rápidamente en las ocasiones anteriores", agrega el biotecnólogo. A pesar de ello, considera que tiene un "cierto potencial pandémico, y este es creciente, ya que gran parte de la población humana ya no ha sido vacunada contra la viruela", campaña de inmunización que se abandonó después de que la viruela se declarara erradicada en 1980.

La vacuna de la viruela ha demostrado una efectividad del 85% contra la viruela del mono, ya que son virus similares. "Mientras había campañas masivas de vacunación, la población estaba de rebote protegida de la viruela del mono. Al interrumpirse la vacunación y pasar el tiempo, podemos considerar que hoy en día la población humana es susceptible, y potencialmente este virus podría adaptarse a humanos. Por tanto, el potencial pandémico teórico es indudable", concluye Blasco, al tiempo que insiste en que es "factible controlar el brote y cortar la transmisión".

Los menores de 50 años, más susceptibles

Por su parte, Xavier Abad, virólogo y jefe de la Unidad de Alta Biocontención del Centro de Investigación Animal del IRTA (IRTA-CReSA), también apunta que sí es "potencialmente" pandémico. De hecho, agrega, "ya está repartido en tres continentes", en referencia a África, Europa y América. Sin embargo, matiza que "pandemia y virulencia no son lo mismo". Recuerda que quien declara una pandemia es la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se basa en varios factores y, en el caso del coronavirus, fue declarada el 11 de marzo de 2020 después de que el virus ya hubiera llegado a varios continentes y "esperó a que la circulación fuera intensa y manifiesta". En cambio, de la viruela del mono, hasta el momento, se han registrado "diferentes brotes" y, "mientras se mantengan controlados y encontremos las causas, no será una pandemia".

Mientras se controlen los brotes y hallemos las causas, no será una pandemia"

El especialista apunta que la transmisión de la viruela del mono es "muy inferior" a la de la covid-19, aspecto al que hay que añadir que para el monkeypox la población ya dispone de "cierta inmunidad cruzada" inducida por la vacuna de la viruela, administrada a prácticamente toda la población a partir de 50 años en la Península Ibérica. Sin embargo, los menores de 50 años, que ya no fueron vacunados de la viruela, sí son "potencialmente susceptibles".

En cambio, el SARS-CoV-2 embistió a una población sin conocimientos sobre un virus nuevo y sin inmunidad previa. Además, el covid se contagia por gotículas muy pequeñas e inapreciables a la vista humana (aerosoles) que quedan suspendidas en el aire y hacen que la transmisión sea mucho mayor. Otra "ventaja" que menciona Abad es que la covid se contagia incluso por personas infectadas pero asintomáticas, mientras que la viruela del mono, según la evidencia disponible hasta el momento, "solo se transmite cuando manifiesta síntomas clínicos", por lo que las personas ya son conscientes de que tienen una enfermedad y tratan de cortar la cadena de transmisión.

En su opinión, el factor que prioriza entender es por qué han aparecido "tantos casos más o menos sincrónicos en diferentes lugares y sin ninguna relación epidemiológica entre ellos".

Las circunstancias particulares de los contagios hacen que los brotes actuales sean "atípicos", apunta Manuel Linares, presidente de la Fundación iO, una organización científica dedicada al estudio y control de las enfermedades infecciosas en el mundo, zoonosis emergentes y medicina tropical y del viajero. "Tradicionalmente, los brotes de monkeypox se han limitado a grupos pequeños de personas. Sin embargo, el brote actual es atípico. De momento, muchos de ellos carecen de antecedente de viaje o epidemiológico que explique todos estos casos que se están produciendo. De hecho, la cantidad de casos detectados en un período tan corto no tiene precedentes".

Considera Linares que "a priori no tiene un potencial de transmisión epidémico, como pudiera ser el SARS-CoV-2. A diferencia del covid-19, la enfermedad es más notoria, lo que facilita la detección". No obstante, insta a "centrar los esfuerzos en ver si estamos obviando algo o no detectando algún dato que afecte al mecanismo de transmisión del papel de este virus en este brote en concreto".

A diferencia del covid-19, la enfermedad es más notoria, lo que facilita la detección

Natalia Rodríguez-Valero es investigadora de ISGlobal, centro impulsado por la Fundación "la Caixa" y médica del Servicio de Salud Internacional y Medicina Tropical del Hospital Clínic. En su opinión, la viruela del mono "no tiene potencial pandémico como el coronavirus", que con su variante ómicron incluso superó "con creces" la velocidad de transmisión del sarampión. La científica expone que el monkeypox se transmite "por gota gorda" y esta cae al suelo en cuanto sale expulsada de la boca o nariz. En este sentido, con la viruela del mono no se daría un contagio masivo, por ejemplo, en una sala cerrada mal ventilada, como sí ha ocurrido con el coronavirus. En cambio, la viruela del mono se transmite por contacto "estrecho, prolongado y cercano" con otra persona contagiada y sintomática, resalta Rodríguez-Valero .

"Esta enfermedad ya existía, no es coronavirus nuevo que 'coloniza' el mundo. La diferencia con estos brotes es que está afectando a unos grupos de personas muy concretas -hombres que tienen relaciones sexuales con hombres- y eso es lo que se está estudiando", abunda.

Los expertos piden "tranquilidad"

Sobre este asunto también se ha pronunciado Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde hasta el momento se localizan todos los casos confirmados y sospechosos en España. "La preocupación siempre que aparece una nueva enfermedad (..) dado vía transmisión es contacto muy estrecho no es como el covid; no tiene esas dimensiones", ha subrayado.

"El contagio se da por contacto estrecho, no como con el coronavirus, que es tremendamente infeccioso y además se transmite a través de pacientes asintomáticos. No tiene nada que ver la velocidad de transmisión y, por tanto, no es comparable", ha agregado el viceconsejero de Salud Pública de esta Autonomía, el doctor Antonio Zapatero, que ha pedido "tranquilidad".

También Francisco Javier Membrillo, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) ha asegurado en TVE que "prácticamente no hay ninguna posibilidad de que la viruela del mono se convierta en una epidemia". "Por favor, una vez más (y no es la primera ni será la última), calma y prudencia. Ni tenemos una enfermedad nueva, ni tenemos por ahora un solo caso confirmado en España, ni tenemos ningún motivo para la alarma generalizada", abundó en un mensaje de Twitter.