Empreses i universitats s'uneixen en el València Silicon Cluster com a "entorn prioritari" del PERTE de semiconductors

I és que de cada dos treballadors especialitzats en el sector de la microelectrònica a Espanya, un té el seu lloc de treball a València o el seu entorn metropolità. A més, fins a set empreses multinacionals (la major part d'elles cotitzades en els índexs tecnològics de referència) especialitzades en disseny de microxips, tenen seu a València o el seu immediat entorn metropolità: MaxLinear, Analog Devices, ams Osram, Bosch, VLC Photonics/Hitachi o Ipronics.

Aquesta confluència "de fortaleses competitives posiciona a l'ecosistema valencià com un dels agents indispensables en la definició i desenvolupament del PERTE de semiconductors anunciat pel Govern d'Espanya el passat mes d'abril, amb una inversió prevista d'11.000 milions d'euros" i dins del com s'emmarca la gigafactoria de bateries a la localitat valenciana de Sagunt.

Amb aquest horitzó, un nodrit grup d'empreses, universitats i instituts d'investigació durant les últimes setmanes per a fer arribar a la Generalitat Valenciana la postura conjunta batejada com València Silicon Cluster.

El sector entén que l'administració autonòmica "ha d'implicar-se des de les seues màximes instàncies per a ajudar-los a visibilitzar aquesta contundent realitat davant el govern central i aprofitar aquesta oportunitat històrica de finançament per a enfortir la indústria microelectrònica valenciana mitjançant accions enèrgiques", expliquen els responsables de la iniciativa.

Les empreses compten amb el suport estratègic de la Universitat Politècnica de València -que disposa d'una plantilla integrada per 4.500 investigadors, ha donat origen a més de 800 startups i solament en 2021 va generar 78 milions d'euros d'ingressos en R+D+i- i la Universitat de València, on s'integren 76 empreses al Parc Científic, amb un total de 537 ocupacions directes amb un import acumulat de contractes, convenis i projectes superior als 300 milions d'euros.

Una de les companyies promotores de la iniciativa, Analog Devices, té la seua seu precisament en aquesta infraestructura de la UV. Així mateix, l'Aula de Microelectrònica de la UPV, implicada en el llançament de la proposta, és un exemple modèlic de cooperació entre empreses, universitats i centres d'investigació i es prefigura com una de les bases específiques de la proposta valenciana, degut a l'èmfasi tan destacada que es proposa donar la formació en les seues propostes d'accés al PERTE.

PRIMER DOCUMENT DE PROPOSTES

El sector ha elaborat un primer document de propostes, en resposta a la sol·licitud efectuada per la Direcció general d'Indústria de la Generalitat Valenciana exercida per Empar Martínez.

L'escrit realitza una descripció de la cadena de valor del sector de semiconductors, identifica els principals operadors de l'ecosistema valencià en cadascun dels seus diferents nivells i, finalment, llança una "ambiciosa" bateria d'iniciatives i projectes tecnològics, alineats tots ells amb el perfil característic dels projectes que desitja finançar la Unió Europea mitjançant el Mecanisme Next Generation.

El document ha sigut coordinat per Mayte Bacete, directora de MaxLinear Hispània i Marcos Martínez, i porta la firma de les següents companyies: MaxLinear, Analog Devices, Bosch, VLC Photonics (Hitachi High- Tech), Ipronics i Gobernanza Industrial. També la d'UPVfab, infraestructura científica depenent de la Universitat Politècnica de Valéncia.

El document tècnic estableix una descripció per nivells de l'ecosistema valencià i demostra "com la seua fortalesa es recolza en la clara preponderància nacional del seu capital humà i la presència territorial de diversos líders internacionals en l'etapa de valor més prestigiada i rellevant de tot el cicle de producció de xips: el seu disseny".

Referent a açò, se subratlla que la capacitat de disseny de microxips, tant fotònics com microelectrònics, és la capacitat "més destacable de l'ecosistema valencià".

Aquest factor, recalquen, "dota d'una excel·lent qualificació a aquest ecosistema, doncs la fase de disseny concentra el 50% de tot el procés de valor, així com un 53% de tota la R+D d'un sector amb dosi ja de per si mateix molt elevades d'intensitat tecnològica".

La proposta contempla igualment altres opcions en matèria de back end, test i encapsulat de microchochips, sense excloure, en el mig termini, la postulació de la Comunitat Valenciana a grans infraestructures de fabricació de xips, dins d'aquesta última accepció de campus de fabricació.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I 5G

Degut a la capacitat d'abast de l'ecosistema valencià, la proposta València Silicon Cluster s'inicia des d'un caràcter multisectorial: computació, telecomunicacions, intel·ligència artificial o 5G.

No obstant açò, l'aposta consolidadada de grans grups multinacionals per Espanya com a nou centre d'automoció ha impregnat la proposta valenciana, situant els semiconductors per al sector automoció com un dels possibles entorns de negoci amb major capacitat de creixement industrial en territori valencià en les actuals circumstàncies.

L'any passat, l'empresa Bosch va inaugurar a Dresden, Alemanya, una de les plantes de semiconductors d'automoció més modernes del món, que s'ha convertit en referent a Europa. Una planta d'eixes característiques en territori valencià suposaria un efecte exponencial projectat cap a plantes com la de Ford a Almussafes, que ha patit severes restriccions de microxips en temps recents i que es troba pendent d'adjudicació de nous vehicles elèctrics en els pròxims mesos, recorden.