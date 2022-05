Oltra subratlla que "Bravo està en el Consell per la seua carrera professional"

En la sessió de control de les Corts, Oltra ha respost així les crítiques del diputat de Vox David García pel missatge que va compartir en Twitter el senador de Compromís, Carles Mulet, acusant Bravo de "saber que només està en el càrrec pel que està".

Aquest pronunciament de Mónica Oltra, també coportaveu de Compromís, es produeix una setmana després de la polèmica entre ella i Bravo per les paraules de la consellera de Justícia en una entrevista radiofònica.

Gabriela Bravo va dir que ella es plantejaria dimitir si estiguera en la situació d'Oltra, que està pendent del pronunciament del TSJCV a la petició d'un jutge d'investigar-la pel presumpte encobriment dels abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada per la Generalitat. La vicepresidenta va assegurar sentir el suport del Consell i de Compromís i va donar per resolta la polèmica, mentre Bravo va denunciar haver patit crítiques masclistes.

Ara, el representant de Vox ha carregat contra l'"espectacle lamentable" del senador de Compromís pel seu missatge i contra el "silenci còmplice" de Puig, també líder del PSPV, que ha lligat amb "la seua submissió als seus socis de govern". "Engolirà amb el que faça faltada per seguir assegut en la butaca", ha atacat, i ha preguntat al president si demanarà a Mulet que entregue l'acta per dir que "Bravo està en la butaca perquè tots sabem la seua relació amb Ximo Puig".

Com a rèplica, la vicepresidenta portaveu ha acusat el diputat de mentir i ser "desmanotat" perquè "tots podem sentir els àudios i llegir les declaracions". "Tots sabem que no ho va dir el senador, és la interpretació que la seua ment fa i vosté sabrà per què", ha recalcat.

És més, Oltra ha afirmat que sap per què Bravo forma part del Consell, "entre altres coses" i com Puig li va dir en 2015 quan es va iniciar el primer govern del Botànic, "està en el seient on està per la seua carrera professional, per haver sigut membre del Consell General del Poder Judicial (CGPJ, la portaveu de fet, i per conéixer des de dins la justícia". "Per açò està en eixe càrrec -ha resolt-, no invente més coses".

D'altra banda, en resposta a la pregunta de Vox sobre l'estat de salut del Botànic, Puig ha reiterat que "tots els indicadors estan millor" que quan va entrar a governar en 2015, com les xifres rècord en contractes indefinits o exportacions.

En la seua intervenció, la síndica de Vox, Ana Vega, ha repetit les seues crítiques a Oltra i al president per "fugir de les Corts" la setmana vinent a una "escapadita" a una missió institucional i empresarial a Lisboa en coincidència amb la declaració judicial del seu germà, Francis Puig, com investigat per presumptes irregularitats en ajudes públiques.

"Li veurem poc el pèl en el que queda de legislatura", ha atacat, i li ha convidat a demanar el Falcon de Pedro Sánchez i a convocar eleccions. A més, li ha acusat de "riure's dels agricultors" aquest dimarts per no assistir a la protesta a Alacant i "enviar a Ana Barceló -exconsellera de Sanitat i nova síndica del PSPV-, a la qual premiarà amb l'Alcaldia d'Alacant per haver-li servit de parapet en la pandèmia".

Ximo Puig li ha contestat recordant que el dimarts va assistir a la inauguració de la línia 10 de Metrovalencia perquè "aquest govern està recuperant el que uns altres van deixar per fer" en al·lusió al PPCV. "On no vaig estar va ser burlant-me dels agricultors pujant a un tractor", ha postil·lat.

PUIG DEMANA "NO CRISPAR PERMANENTMENT"

En el seu torn d'intervenció, la portaveu de Ciutadans, Ruth Merino, ha preguntat al president sobre la desafecció ciutadana cap a la política. Puig ha respost que el Consell ha intentat dotar "de la màxima transparència" a l'administració valenciana i que li situen per damunt de la mitjana de qualitat democràtica" de la Unió Europea.

Per açò, ha demanat "dialogar i no crispar permanentment" i ha enlletgit que en Les Corts "hi ha grups que viuen de la confrontació, la crispació i l'insult".

En la seua rèplica, Merino s'ha preguntat si aquesta transparència és la de les "tres sessions de control que han quedat per a l'oblit" i ha instat que cal prendre "responsabilitats polítiques per coses que la ciutadania no les entén". A més, ha acusat PSPV i Compromís de "tapar-se les vergonyes" entre ells.

En la contrarèplica, Puig ha rebutjat la crispació que "alimenta el descrèdit" i ha assenyalat que els canvis en el Consell busquen "iniciar un nou cicle". A més, ha tret pit que "cap indicador està pitjor que fa set anys", per la qual cosa ha defès que la Comunitat Valenciana té una "extraordinària oportunitat" aquesta dècada.

Mateix tema ha tractat la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, que ha mantingut que la seua formació té "tolerància zero" davant qualsevol forma de corrupció política. Puig, en la rèplica, ha remarcat que la "taca de corrupció" que va deixar el govern del PP és "immensa", per la qual cosa encara "costa" traure-la del "imaginari col·lectiu".