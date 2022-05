FGV presenta una guia didàctica per a combatre estereotips de gènere en el ferrocarril

Amb aquesta iniciativa, en la qual ha participat també l'Associaciò per la Coeducaciò, FGV pretén animar a les dones a cursar els estudis necessaris per a orientar les seues carreres laborals cap a aquest tipus de professions i empreses.

Aquesta guia té el seu origen en 2020, quan FGV va produir el documental 'Las chicas no pierden el tren', també en col·laboració amb l'Associació per la Coeducació i dirigit per Paqui Méndez.

Aquest documental ho conforma "un relat amb diferents protagonistes que aporten el seu punt de vista sobre la incorporació de la dona a un sector tan masculinitzat com el ferroviari, en el qual FGV és el marc laboral de les dones que participen", ha detallat la Generalitat.

Així mateix, ha comentat que l'àmbit laboral del ferrocarril ha explicat històricament amb una major presència masculina i ha apuntat que "així continua malgrat els esforços legislatius i els avanços socials i laborals".

L'administració autonòmica ha assenyalat que el IV Pla d'Igualtat de FGV contempla diverses mesures per a combatre els rols i estereotips de gènere en les professions ferroviàries -entre elles, maquinistes i els mantenedores de trens, via i catenària- i també en llocs de responsabilitat.

La guia es presentarà, juntament amb el documental, en diferents centres educatius de València i Alacant perquè el professorat puga ajudar l'alumnat a contemplar aquest tipus d'oferta laboral com una opció de futur que ofereix "nombrosos avantatges".