Compromís, a Vox: "Ni la bandera LGTBI ni Oltra se n'aniran mentre el Botànic estiga ací"

"Que els quede ben clar: ni la bandera ni la vicepresidenta se n'aniran mentre Compromís i el Botànic estiguen ací", ha proclamat en la sessió de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, després de pujar una bandera de l'orgull a la tribuna de l'hemicicle.

Robles ha recordat la importància de símbols com aquesta bandera i ha acusat als "vagues i dolents" de Vox de demanar la seua retirada. Per contra, ha garantit que mentre governe el tripartit (PSPV-Compromís-UP) lluirà "en totes les institucions públiques" per a dir "molt clar" al col·lectiu que estan al seu costat.

Ha mostrat així el suport del Botànic "a cada xiquet que pateix 'bullying', a cada persona trans que acomiaden pel simple fet d'expressar la seua identitat o a cada persona que té vulnerats els seus drets pel simple fet de voler". "No ens amagarem mai, que no s'obliden, no ens cansarem de reivindicar-ho", ha asseverat.

Davant d'aquesta postura ha apuntat a "les persones i partits que generen odi" i ha advertit que és més greu els que "els fan, el llit, els acompanyen i els deixen passar", en al·lusió al PP per l'acord de govern amb Vox a Castella i Lleó. Ha acusat així als 'populars' d'oblidar-se dels drets per interessos electorals, recalcant que "no són una moneda de canvi" i que "per sort" a la Comunitat governa el Botànic.

I ha relacionat la postura de l'oposició amb el seu "atac frontal" a Oltra, pendent del pronunciament del TSJCV a la petició d'un jutge d'imputar-la pel presumpte encobriment dels abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada per la Generalitat. "Persones com la vicepresidenta que es partien la cara al carrer per defendre els drets LGTBI", ha subratllat.

PUIG PREVÉ CONTRA LES RECULADES EN IGUALTAT

En la seua resposta, Puig (PSPV) ha reafirmat que el Botànic manté el seu full de ruta amb el col·lectiu i ha acusat la dreta" d'haver estat sempre en contra de qualsevol avanç en igualtat, en el passat amb el matrimoni homosexual i ara amb la llei de l'avortament. Ha advertit que els drets "costa molt arrancar-los i són febles perquè pot haver-hi reculades i contrareformes" com s'ha vist en països europeus.

El president ha destacat, per contra, l'estratègia valenciana per la igualtat LGTBI 2022-2027, centrada a generar espais segurs, atendre a les víctimes de l'odi i reconéixer la memòria del col·lectiu. Es tracta d'un document obert per a "avançar cap a una societat que pose fi a la discriminació", ja que ha lamentat que desgraciadament continuen les agressions.

Com a exemple ha ressaltat el servici Orienta de la Conselleria d'Igualtat per a assessorar al col·lectiu, en el qual "la vicepresidenta ha posat gran obstinació" fins a sumar més de 500 atencions per 'LGTBIfòbia' des de 2019. "Als intolerants, com deia Pedro Zerolo, cal dir-los que els homosexuals som els seus fills, els seus germans, els seus companys i els seus col·legues de partit", ha rematat.