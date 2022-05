Puig sobre el Tajo-Segura: "Fins a 39 vegades hem anat als tribunals i continuarem fent-ho"

Puig s'ha pronunciat així en la seua intervenció en la sessió de control de les Corts, després que la síndica del PP María José Catalá li haja preguntat si està disposat a anar als tribunals si s'aprova el decret del Tajo-Segura. "No permeta que ens humilien", li ha reclamat la 'popular'.

Sobre aquest tema, el 'president' ha manifestat: "No ens fa falta res, que hi haja una espècie de convocatòria o 'aquelarre'" per a anar als tribunals". "Ho farem amb visió clara. Volem solucions per sempre per a l'aigua de la Comunitat i Alacant i en eixe mix han d'estar tots els recursos".

I ha agregat: "No estem disposats a acceptar, per açò hem fet al·legacions, criteris que no estan substanciats tècnicament ni són rigorosos ni corresponen a l'interés general", ha manifestat. "Amb total legitimitat i fortalesa li hem dit al Govern que no estem d'acord i estarem al davant en tots els àmbits, però pels regants continuarem negociant", ha dit.

Puig ha insistit que el Govern valencià serà "coherent" i actuarà "amb màxima conseqüència" amb l'objectiu de defendre el transvasament i buscar solucions perquè hi haja aigua per sempre.

I a Catalá li ha dit: "Les seues guerres no han aportat gens. Es tracta d'aconseguir el que volem: aigua de qualitat i al preu competitiu i en açò treballarem. Treballarem des d'un punt de vista judicial i polític perquè estem amb la raó i ens agradaria que vosaltres ens ajudàreu i buscàreu solucions també amb els vostres companys de Castella-la Manxa, que van més enllà i demanen el tanque del Tajo-Segura", li ha reclamat.

Catalá li ha respost que el seu "problema" és que parla de defendre l'aigua "i no és veritat". "El problema -ha afegit- és el manual del PSOE en matèria d'aigua i transvasaments. El president del Govern, Pedro Sánchez, parla d'eliminar transvasaments i el president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García Page, es mofa de vosté quan li convida a anar a Israel per a veure les tècniques d'aprofitament de l'aigua. Va a consentir aquestes humiliacions al poble valencià", li ha interpel·lat.

"Espere -li ha indicat- que isca ací -a la tribuna- i obligue a rectificar les seues paraules. Li obligarà Sánchez a no aprovar el decret en el Consell de Ministres?; Estaria disposat, si s'aprova el decret, a combatre-ho en els tribunals?", li ha preguntat.

Puig ha contestat que "la humiliació és encara veure en els mitjans de comunicació i en els tribunals el que van fer vostés (PP) durant tants anys".

"Nosaltres -ha afegit- no hem de demostrar gens de respecte a la defensa de l'interés general dels ciutadans. Hem estat on toca en tot moment i així continuarem estant sempre. Defenent als agricultors i als regants de la Comunitat".

I ha afegit: "L'única vegada que el Tajo-Segura va estar sense traslladar va ser amb el PP". Puig, a més, ha preguntat a Catalá: "Quan es produirà el transvasament del Xúquer-Vinalopó? Amb el govern actual de la Generalitat, no amb anteriors", ha afirmat.

El president ha conclòs: "A mi no m'humilia qui vol. Ni a mi ni al poble valencià. És molt més que qualsevol cosa que puga dir García Page o qui siga". I li ha fet una petició a Catalá: "Diga-li al president de la Comunitat de Madrid que depure. Un dels problemes greus del Tajo és que la Comunitat de Madrid no depura. És un problema gravíssim", ha postil·lat.