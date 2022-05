La Generalitat engega una nova certificació de microcompetències professionals en eficiència energètica

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, aquest esquema "resulta innovador perquè, per a evitar certificacions molt generalistes, se centra a avaluar microcompetències molt concretes, és a dir, certificar la qualificació per a executar determinats treballs específics en obra". També és nou que l'esquema prioritze l'avaluació pràctica de la persona candidata, que ha de realitzar una prova 'in situ' sota la supervisió de la persona examinadora.

Com a primera aproximació, l'esquema s'ha adaptat a la categoria d''Expert en substitució de finestres convencionals per la instal·lació de finestres amb trencament de pont tèrmic segons norma UNEIX 85219:2016' i el passat mes d'abril, Fevec va realitzar una prova pilot en les seues instal·lacions amb 15 persones candidates. Durant la prova es va realitzar un simulacre d'instal·lació d'una finestra amb trencament de pont tèrmic, prèvia retirada de la finestra convencional.

Amb aquesta prova es pretenia valorar la viabilitat tècnic-econòmica de l'esquema proposat, de cara al seu possible llançament al mercat. A les persones candidates se'ls van plantejar diversos condicionants durant l'avaluació que havien de solucionar.

Aquests condicionants estaven relacionats amb el tipus de finestra a retirar; mètode més convenient a utilitzar per a la seua retirada; el mesurament del buit per a l'encàrrec a la fusteria per a la seua fabricació; els materials necessaris; l'existència o no de premarco; l'aplomat i anivellat, els marges; les toleràncies; les formes de fixació, els acabats interiors; els acabats interiors; la col·locació de l'escopidor; les juntes; l'ordre i neteja; la prevenció de riscos laborals, entre unes altres.

L'esborrany de l'esquema de certificació i els resultats d'aquesta prova pilot seran traslladats al consorci del projecte BUSLeague, que el seu objectiu és estimular la demanda de professionals qualificats en eficiència energètica.

En aquest marc de treball es considera que l'acreditació de competències és "fonamental, així com el reconeixement de les mateixes de manera pública", mitjançant l'ocupació de targetes professionals, passaports ('Skills Passports') o el recentment creat 'Registre CHC' en la seua categoria per a empreses i professionals.