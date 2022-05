Prop de 30.000 citricultors es beneficiaran de 24,1 milions en ajudes per a pal·liar els efectes de la invasió russa

Segons ha assenyalat la Generalitat en un comunicat, la negociació i mediació de la Conselleria d'Agricultura ha permès a la Comunitat Valenciana "obtindre la major dotació per a les explotacions de cítrics, que cobriran una superfície de 110.400 hectàrees, el 80,5 per cent de les parcel·les en producció".

"Les ajudes són un reconeixement al valor i al pes de la citricultura valenciana, que afig a una campanya complicada els efectes col·laterals de sobreoferta i afonament de preus per la invasió russa. Els cítrics són l'únic sector agrari que rep aquests fons gràcies al treball per a exposar i contrarestar al màxim les causes que amenacen la citricultura valenciana", ha indicat Mollà.

La consellera ha demanat al Ministeri "seguir avançant en defensa del sector amb la sol·licitud per a declarar els cítrics producte sensible" davant la Unió Europea i negociar una revisió dels acords comercials comunitaris que acaben amb la "competència deslleial que arruïna la nostra citricultura".

SOL·LICITUD ÚNICA DE LA PAC

La subvenció, de concessió directa, es cobrarà a través de la sol·licitud única de la PAC i està prevista per a les explotacions a partir de 0,5 hectàrees. En aquesta línia, Agricultura destaca que el repartiment "constata la singularitat del sector a la Comunitat Valenciana, caracteritzat pel minifundisme i la democratització de la terra", ja que el major nombre de beneficiaris i hectàrees es concentra en el primer tram de les ajudes: parcel·les d'entre 0,5 i 5 hectàrees de superfície.

Les ajudes inclouen també prop de 2,5 milions d'euros per al sector ramader de la Comunitat Valenciana amb partides destinades a les granges de pollastres, conills, oví-caprí, boví i porcí d'esquer.

La guerra ha suposat un increment generalitzat dels costos de producció en la ramaderia, greument afectada per la pujada de preus dels pinsos, els carburants i l'electricitat.

L'avícola és el sector que encapçala les ajudes a la ramaderia valenciana amb 536.900 euros seguit de l'oví-caprí amb 446.599 euros. Per la seua banda, el de vaques nodrisses comptarà amb 335.311 euros, mentre que l'assignació per a les explotacions cunícola i porcina és de 236.978 i 90.434 euros, respectivament.