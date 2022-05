Carla Barber explica por qué ha preferido celebrar su cumpleaños sin una gran fiesta

Es justo lo contrario de lo que el mundo esperaría: justo después de una pandemia que no se lo ha permitido celebrar ninguno desde 2019, su primer cumpleaños como madre... Y sin embargo, no ha habido una gran fiesta como se esperaba. Carla Barber ha preferido soplar las 32 velas que le correspondían en una velada íntima. Y además, no ha tenido reparos en explicar el porqué de esta decisión.

La médico y modelo pasar la noche de este martes al miércoles 18, día de su cumpleaños, saliendo a cenar con su pareja, Joseph ("un superpapi", como le ha definido"), por una de las zonas más de moda de Madrid. Allí estaba la prensa, que le ha preguntado por la celebración, siendo ella misma quien ha aclarado que prefería no hacer como cada año una gran fiesta, sino disfrutar de esta nueva etapa.

Carla no puede sino responder que "la verdad es que sí" cuando la reportera le asegura que pasar una velada con su chico es la mejor manera de entrar en una nueva edad. Eso sí, ha explicado entre risas que su chico "se esconde para no salir en las cámaras" y, como debía una explicación tras haber puesto en las redes un rotundo "Plof", la ha dado.

"Estoy bien, estoy bien. Lo que pasa que no tengo el espíritu para un cumpleaños, pero estoy superbien", ha aclarado mientras intentaba pedir un taxi cerca de la Puerta de Alcalá. Barber ha añadido que a la vida le pide "seguir siendo igual de feliz, nada más".

"Seguir disfrutándola, como siempre he hecho, siendo feliz con la gente que quiero y con las pequeñas cosas que realmente importan", ha agregado, así como que pasaría su cumpleaños con sus padres, que habían viajado a Madrid.

Barber tiene claro que el mejor regalo de su vida es, por supuesto, su bebé. "Se porta genial: no llora, solo come y duerme", ha bromeado antes de explicar, por fin, por qué esa expresión alicaída en redes sociales que ha preocupado a su millón de seguidores. "No, el plof es porque siempre organizo mi cumpleaños con un montón de cosas pero como ha llegado Bastian, es diferente", ha explicado.

Pero ello no quita que cambiase lo uno por lo otro, obviamente. "En verdad llevo dos semanas como madre. En ese sentido estoy muy bien, no lo estoy viviendo como pensaba que sería ni con los bajones. Alguno que otro hay, pero son bajones sensibles, como cuando te va a venir la regla", ha matizado, antes de acabar diciendo que, en su familia, están "muy contentos todos, la verdad que sí". "No puedo estar más feliz", ha terminado.