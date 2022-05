Planes para el fin de semana: Carmen y Giselle se citan en un Madrid repleto de arte digital

El fin de semana llega con mucho calor y propuestas variadas: una cosmogonía fotográfica en la oscuridad estrellada de una galería; ballet clásico inspirado en el romanticismo español, en el Teatro Real; danza vanguardista en las Periferias Insólitas; cine, cuentacuentos y talleres familiares en Matadero; un concierto-performance en una sala muy especial; la gran ópera Carmen en versión concierto; y el Festival de Arte Urbano y Digital MMMAD 2022 que inunda Madrid de potentes imágenes.

1. Danza. Giselle y 'Periferias Insólitas'

La Compañía Nacional de Danza en el primer acto de 'Giselle' Alba Muriel

Este fin de semana proponemos un gran clásico del ballet en el Teatro Real de Madrid, pero no queremos olvidarnos de otras opciones de danza que van a transcurrir en diversas localidades de la Comunidad, además de manera gratuita y al aire libre, extendiendo de este modo la plasticidad de los cuerpos en movimiento a lugares no habituales.

El ballet Giselle, interpretado por la Compañía Nacional de Danza en la versión coreográfica de su director, Joaquín de Luz, llega al Teatro Real los días 20 y 21 de mayo -el sábado hay dos funciones-, bajo inspiración del Romanticismo español y la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. La coreografía se enriquece con elementos de la escuela bolera y la tradición española, construyendo un personaje de Giselle más humano y tangible.

La narración transcurre en una aldea de la Sierra del Moncayo, donde habitan unos bucólicos campesinos, jóvenes enamoradas y apuestos galanes. Allí aparece un miembro de la realeza que seduce a una campesina ocultando su verdadera condición, hasta que se descubre el pastel, cosa que siempre ha ocurrido hasta cuando no existían los papaparazzi. El segundo acto nos traslada a un ambiente bien diferente: un bosque nocturno donde aparecen las 'wilis', los espíritus de muchachas muertas antes de casarse, mientras las voces del viento susurran versos del poeta español.

Con el maestro Óliver Díaz al frente de la Orquesta Titular del Teatro Real, y el magnífico elenco de la CND, las funciones contarán con la presencia de la bailarina ucraniana Katja Khaniukova, Primera Solista del English National Ballet, como invitada especial en las funciones del día 20 y del 21 (a las 21.00 horas), en la que dará vida a la protagonista junto a Joaquín de Luz y Alessandro Riga, respectivamente.

'bruta.L' de la compañía HURyCAN @Candelaria Antelo

Y alejándonos del centro de Madrid llegamos a Periferias Insólitas, una apuesta de Madrid en Danza por la descentralización cultural que llevará a otros municipios de la comunidad autónoma diversos espectáculos, que se representarán en plazas y calles, con acceso gratuito para el público. Repasemos todas las actuaciones:

EYAS Dance Project presenta en Villanueva de Perales, el 21 de mayo a las 19 horas, Jupiter + Jaguar, una sinergia de ferocidad, sensualidad y juego.

La Macana interpreta 'Pink Unicorns' JörgLandsberg

La Macana danzará Pink Unicorns, un espectáculo de danza-teatro divertido y sensible, en la Plaza de España de Navas del Rey, el 21 de mayo a las 20 horas.

Mascarada es una opción de renovación de la danza española y el baile flamenco a cargo de Sara Calero. Será en Talamanca del Jarama, Exteriores de La Cartuja (C. del Viento) el 21 de mayo a las 19 horas.

En la Plaza Mayor de Torremocha del Jarama, el 22 de mayo a las 13:15h, tendremos un espectáculo de danza contemporánea inspirado en el mundo rural, su gente, sus paisajes y el trabajo que lo rodea. Idi Begi de Proyecto Larrua.

Inspirado en la tauromaquia y con el título de Mihura (sic), Daniel Ramos bailará en la Plaza Mayor de Torrelaguna, el 22 de mayo a las 14 horas. Me temo que alguien ha confundido el apellido del genial autor teatral Miguel Mihura con el del ganadero sevillano Eduardo Miura, pero creo que ya les ha pillado el toro.

Jupiter & Jaguar es un espectáculo de EYAS DANCE PROJECT Cedida

HURyCAN es el encuentro artístico de Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo, y estará presente en la Plaza de la Iglesia de Nuevo Baztán, con su espectáculo Bruta.L. el 22 de mayo a las 13:00h.

Knock es un proyecto coreográfico de Tangen | Benzal para dos intérpretes que podremos ver en Ambite, en su Plaza Mayor, el 22 de mayo a las seis de la tarde. Justo después llegará Bendita rutina, de Caminantes Danza, compañía dirigida por Pepa Sanz y José Merino.

2. Festival Urbano de Arte Digital en Madrid MMMAD 2022

Imagen de 'Gaia' Ada Sokol

El Festival MMMAD está colocando a Madrid en la capital internacional del arte digital durante este mes de mayo, con un amplio programa de exposiciones urbanas, experiencias inmersivas, NFTs, instalaciones, talleres y encuentros por toda la ciudad, entre las que vamos a destacar algunas para aderezar este fin de semana:

- Instalación: Goethe-Institut Madrid presenta en sus jardines la instalación Ethereal Fleeting del artista suizo Lukas Truniger. Una serie continua de nubes, generadas por una escultura plateada similar a una máquina, flotan sobre su entorno y luego se disuelven lentamente en el aire de nuevo. Este fenómeno aparentemente natural se observa en patrones extrañamente repetitivos. Con esta instalación climática, el artista suizo Lukas Truniger intenta reproducir sintéticamente una de las maravillas más impresionantes de la naturaleza fuera de su contexto esperado.

Esta instalación ha pasado por festivales como Burning Man (USA, 2018), Mirage (Francia, 2019), Ars Electronica (Austria, 2020) o Light Art Grindewald (Suiza, 2020), entre otros.

- Exposición: El artista turco Balkan Karışman expone Invisible Cities en Roca Madrid Gallery, un trabajo acerca de la cultura urbana, el arte glitch y el futurismo. En su trabajo, Karışman mezcla el pasado y el futuro, lo real y lo surrealista, construyendo imágenes evocadoras de lo que serán las ciudades en el metaverso: una mezcla difusa entre lo físico y lo digital. Con la colaboración del músico Fırtına Kıral.

- Instalación: Todas las noches a partir de las 23:39 horas, el arte digital toma la plaza de Callao con la muestra MMMAD Minute x ONKAOS, una exposición urbana que transforma las pantallas del icónico Palacio de la Prensa en enormes lienzos digitales. Se muestra una selección de obras site-specific de reconocidos artistas digitales internacionales comisariados por ONKAOS. La ciudad, el futuro, el progreso o la diversidad serán algunos de los temas sobre los que reflexionarán artistas como Botto, Chino Moya, Juan Díaz-Faes, Mario Klingemann o SMACK.

'Planet City', 2021 Liam Young

- Exposición: conocido internacionalmente por las impactantes visiones de sus mundos imaginarios, Liam Young es un cineasta y arquitecto especulativo cuyo trabajo explora el impacto de la tecnología en la vida de las personas y en la transformación de las ciudades.

Construir mundos reunirá una selección de sus obras más recientes, entre las que destacan Planet City y Where The City Can´t See, y presentará dos piezas de nueva producción creadas expresamente para la exposición. Las películas se mostrarán en forma de vídeo instalaciones acompañadas de maquetas, fotografías, vestuario y otros materiales con los que Young ha construido sus historias. La muestra se abre al público en Espacio Telefónica, el viernes 20 de mayo y estará disponible hasta el 20 de noviembre.

3. Familiar. Talleres, merendolas y cine en Matadero

Numerosas personas visitan Matadero Madrid EFE/ Victor Lerena

Opciones para diversión familiar en Matadero Madrid va a haber este fin de semana como para plantearse acampar en el propio centro cultural, y como aquello es tan inmenso nadie repararía en ello aún tratándose de una familia numerosa, de las de antes.

'Cuentame sésamo' es un taller de cuentacuentos con merienda incluida Cedida

El domingo 22 a las 17 horas, en Matadero se vivirá una sesión muy especial de cuentacuentos con Pepa Mariscadora de Cuentos. El taller Cuéntame Sésamo. Una merienda de cuentos, nos traerá los sabores y aromas de los cuentos clásicos para despertar nuestros sentidos y nuestro apetito.

Tras los cuentos se realizará una actividad manual en la que se preparará una merienda inspirada en uno de estos libros. Así, descubriremos que los cuentos también se pueden saborear y son especialmente dulces y ricos cuando se escuchan en buena compañía. No se trata de comer páginas, ojo. Es una actividad recomendada a niños de 4 a 8 años, acompañados por un adulto.

Y también el domingo en la Cineteca Madrid de Matadero, pero a las 12 de la mañana, se proyecta una extraordinaria película de Martin Scorsese, recomendable para pequeños y mayores: La invención de Hugo. La ambientación del París de los años 30 es fabulosa, con un despliegue de imaginación y medios asombrosos. Hugo es un niño huérfano, relojero y ladrón que vive entre los muros de una ajetreada estación de trenes parisina. Nadie sabe de su existencia hasta que le descubre una excéntrica niña junto a la que vivirá una increíble aventura... La película se ofrece doblada al español.

Un taller para crear objetos en Matadero Cedida

Por si alguien no encuentra hueco en el taller de cuentacuentos del domingo, el día anterior, sábado, hay otro pensado para que niños, adolescentes y adultos desarrollen su creatividad plástica y narrativa. Algo que objetar es un taller donde lo aparentemente inservible cobra una vida inusual. Un acercamiento al mundo de los objetos desde una mirada distinta. Objetos que quieren convertirse en personajes. En escenarios. En un vehículo. O en un letrero. O ser el inicio de un relato. Visitar lo cotidiano con la imaginación a flor de piel, para que los objetos vivan vidas distintas y nazcan aventuras de esa transformación.

Las creaciones finales serán efímeras y los objetos volverán a sus cajas, pero antes de que eso ocurra, se fotografiarán para su documentación y consulta. Existen dos modalidades, creación individual y creación mural/grupal, y en ambos casos serán impartidos por Luis Pradilla (La Maraña) a un público amplio a partir de los 5 años.

4. Fotografía. 'Todos los tiempos' de Rafael Trapiello

Una de las fotografías de la serie 'Todos los tiempos' Rafael Trapiello

Rafael Trapiello (Madrid, 1980) propone en la galería Arniches 26 una experiencia sensorial muy original a partir de las fotografías que conforman su segunda muestra individual. Se titula Todos los tiempos. Al entrar en la pequeña sala de la calle Arniches, uno se encuentra casi en completa oscuridad, sólo rota por unas velas artificiales en el centro de la misma. Se trata de una propuesta lúdica en la que cada visitante emplea la linterna de su smartphone para alumbrar las fotografías, casi como si estuviéramos descubriendo pinturas rupestres en una profunda cueva, creando una sensación de intimidad con cada instantánea.

Rafael Trapiello expone en la penumbra sus fotografías Rafael Trapiello

Son 31 fotografías inéditas que componen una cosmogonía propia, oscilando entre lo documental y lo poético, para abordar temas como la relación del ser humano con su entorno, la búsqueda de la belleza, el tiempo, la memoria, la muerte o los afectos. Las piezas de diferentes formatos y tamaños se esparcen de manera aparentemente aleatoria, constituyendo una especie de constelación con variedad de formatos y dimensiones, sobre una tela negra que cubre todo el recinto como una noche oscura.

Fotografía con la que se abre la exposición en Arniches 26 Rafael Trapiello

La fotografía de la montaña de su infancia, hecha en 2012, supone el inicio de un recorrido por la geografía particular de Trapiello, marcada por un hecho que nos reconoce el propio artista: la paternidad. El nacimiento de su hija transformó su percepción de la vida… y de la muerte, puesto que de repente le sacudió el miedo a que ésta le arrebatara lo más preciado, o que su propia falta dejara desasistida a la niña. Quizás esto queda simbolizado con elocuencia en esta foto a modo de ‘vanitas’ donde vemos el rostro de la pequeña, al inicio de esta reseña.

Rafael emplea un papel fotográfico mate 100% de algodón que, tras muchas pruebas, ha considerado idóneo para su proyecto artístico, creando una sensación casi pictórica. A ello suma una tendencia por el ‘sfumato’, un desenfoque controlado empleando un objetivo descentrable, que posibilita efectos mágicos en sus obras.

Sus trampantojos fotográficos juegan con nuestra percepción para remitirnos a hechos que no son los realmente captados. Lo que parece una fotografía astronómica con cientos de estrellas no es más que el estallido de un petardo en el suelo. Una especie de animal rupestre no es más que el reflejo captado en la superficie de una paella en el lavadero.

El regreso de la golondrina marca el tiempo cíclico Rafael Trapiello

La falla del mármol en una escultura clásica le permite reflexionar sobre cómo la belleza es mejorada por la imperfección, mientras que el brillo de las monedas en el fondo de una fuente simbolizan los sueños de tantas personas que allí fueron arrojados.

Siguiendo el innovador modelo de la galería, que renueva su programación cada tres semanas, la muestra estará abierta al público hasta el 29 de mayo: con cita previa de miércoles a viernes de 17:00 a 19:00 h y los fines de semana sin cita previa de 11:00 a 14:00 h, donde además el propio artista nos mostrará su creación. La exposición se completa con la edición de un libro de fotografía homónimo editado por Ediciones del Arrabal con el apoyo de la Fundación Campocerrado.

5. Ópera. 'Carmen' en el Teatro Monumental

Cartel original para el estreno de 'Carmen' (1875) de Georges Bizet Prudent-Louis Leray

Finaliza la temporada de abono de la Orquesta y Coro RTVE con un plato fuerte, nada menos que una de las óperas más populares de la historia, Carmen de Georges Bizet (1838-1875). Una obra maestra basada en la novela de Prosper Merimée, estrenada en la Opéra Comique de París en marzo de 1875 con poco éxito. De hecho, el compositor fallecería tres meses después de su estreno, a los 36 años, sin disfrutar de la fama que alcanzaría ya desde octubre de ese mismo año, al estrenarse en Viena en una versión en alemán.

La obra es de una enorme belleza e inspiración melódica. Cuenta con una brillante orquestación y conocidas arias de sus cuatro personajes principales (la cigarrera gitana Carmen, el cabo del regimiento de Dragones de Alcalá Don José, el torero granadino Escamillo y la joven navarra Micaela, antigua novia de Don José), además de música espléndida para los entreactos que separan sus cuatro actos. En la partitura también tiene un importante papel el coro, y además hay voces infantiles en el primer acto que correrán a cargo del Coro infantil Sinan Kay.

Se ofrecerá en versión semiescenificada con la dirección de escena de Ángel Ojea, y para tratar de imaginar la escenografía, fijémonos en las notas al programa de Álvaro Guibert, en las que destaca la simetría entre los luminosos actos extremos, primero y cuarto, frente a los oscuros actos segundo y tercero: “El primero, en la plaza sevillana a la que dan las sedes naturales de los protagonistas: la fábrica de cigarros y el cuartel de la guardia. El cuarto, en la plaza de toros, donde se consuma la doble muerte del toro en el ruedo y de Carmen en la entrada. Los actos segundo y tercero ocurren en lugares interiores y oscuros: la taberna de Lilas Pastia, donde se reúne el submundo sevillano, y la cueva/guarida de los contrabandistas”.

Dirigirá la orquesta el maestro Pablo González y participarán como solistas la mezzosoprano Ketevan Kemoklidze (Carmen), el tenor Dmytro Popov (Don José), la soprano María José Moreno (Micaela), el barítono Kyle Ketelsen (Escamillo), la mezzosoprano Inés Moraleda (Mercedes), la soprano Sofía Esparza (Frasquita), el barítono César San Martín (Dancaire), el barítono Isaac Galán (Morales), el bajo Vicente Martínez (Zúñiga), y el tenor Nestor Galván (El remendado).

En estas funciones será pertinente recordar a la mejor intérprete de Carmen que ha existido y existirá, la exquisita mezzosoprano Teresa Berganza, fallecida hace unos pocos días a la edad de 89 años. ¡Va por usted!

6. Concierto-performance. Exposición 'Remote Control'

Esther Mañas y Arash Moori exponen en la sala Picnic Cedida

Esther Mañas (Madrid, 1974) y Arash Moori (Birmingham, 1977) forman dúo artístico desde el año 2005, con trabajos sonoros espaciales que investigan la acústica y las características simbólicas del lugar, resultado de la interacción de las prácticas individuales de ambos artistas. De las experimentaciones acústicas de Arash Moori tenemos muestras en este enlace.

Panacoustic Vortex fue la última colaboración entre Mañas y Moori, realizada en 2016 gracias a una beca de DKV y amparada por el Centro de Arte y Creación Industrial, La Laboral, en Gijón. Se basaba en la experimentación con unas antenas que recogían las radiaciones electromagnéticas de fondo, esa especie de nebulosa de basura invisible que nos rodea, para convertir toda ese rumor en proyecciones láser y sonidos electrónicos. De ese modo, podíamos visualizar y escuchar una energía oculta, las millones de conexiones que hay establecidas en nuestro mundo.

'Remote Control' se expone en sala Picnic Esther Mañas y Arash Moori

Al mismo tiempo, aplicando descargas eléctricas sobre fragmentos de cobre reciclados, plasmaron en papel esos impulsos obteniendo unas imágenes que nos recuerdan a protozoos u otras formas de vida simplificadas. El cobre es un material escondido, invisible pero extraordinariamente poderoso, porque es imprescindible para transferir la corriente a cualquier aparato eléctrico.

Impresiones como las descritas forman parte ahora de la exposición Remote Control, que finaliza el 25 de mayo en la sala Picnic y sigue indagando en esa relación del individuo con el entramado electromagnético que nos rodea. Así explican los autores su proyecto: “En el espacio interzonal de un cruce de bandas de frecuencia, cabinas telefónicas caducas, chatarreros y bazares de euro, las Hertzianas retejen fragmentos tecnológicos para convertirlos en artefactos de rituales sónicos que recodifican el presente. En Remote Control se emplean y documentan las técnicas y métodos de las escurridizas Hertzianas Zigzag; un culto nómada urbano que prospera entre los desechos electrónicos que asfixian la ciudad y a sus habitantes”.

Antes de la clausura, se anuncia un concierto-performance para la noche del viernes 20 de mayo a las 21h, que a buen seguro resulta muy estimulante. Esto ocurrirá en Picnic (C/ Divino vallés, 23) una sala expositiva pensada para el diálogo en torno al hecho artístico y el espacio físico en el que se ubica. La sala es un prisma con acceso directo desde la calle, que se erige como elemento arquitectónico no funcional en el que destacan su altura y sus pequeñas dimensiones. Convendría consultar disponibilidad en el teléfono 606786924.