Fabiola Martínez habla sin tapujos de sus ingresos y de su separación de Bertín Osborne

Ocurría a principios del año pasado. Tras una relación que abarcaba dos décadas, casi 15 de cuyos años habían pasado casados, y con dos hijos en común, Fabiola Martínez y Bertín Osborne se separaban. Y lo hacían, además, sin aspavientos ni malas formas: únicamente era una decisión vital de ambos que cada uno tuviese su espacio. Ahora, la venezolana es capaz de mirar al pasado, al presente y al futuro y hablar de todos estos temas como una mujer feliz de haber tomado el camino acertado.

Fabiola ha acudido, acompañada de su buena amiga, compatriota y empresaria del mundo de la restauración Johanna Muller al programa Enamorados de Madrid, del canal Telemadrid. Y en él ha comenzado repasando precisamente sus primeras experiencias en la capital, que coincidieron con su primera aventura laboral.

"Hacíamos un programa para Telemadrid que se llamaba Latino y ahí nos conocimos", ha rememorado sobre cómo fue su encuentro con quien sería su segundo marido (Bertín). Eran sus primeros pasos en España, año 1994. Y ha recordado que pensó que el español que se hablaba aquí no tenía nada que ver con el que ella hablaba por alguien que vio en la tele: Chiquito de la Calzada.

"Según enciendo la tele me sale un señor diciendo 'condemor', 'fistro pecador', y yo digo: '¿Esto qué es? Si en Madrid hablan así, yo no me voy a enterar de nada'", ha hecho memoria Fabiola entre risas sobre la peculiar manera que tenía de contar sus chistes el malagueño. Esto ha dado paso, sin embargo, a repasar cómo era su vida antes de cruzar el Atlántico.

Aunque comenzó estudiando Medicina, pronto cambió su objetivo y se dedicó a ser modelo ya que, ha argumentado, "allí a todas les ofrecen ser Miss Venezuela", así como que ahora cambiaría las cosas porque "la carne no es lo que te da el premio". "Yo recuerdo aquellos castings en bikini en los que te sentías tan expuesta...", ha denunciado.

Entonces fue cuando la seleccionaron para un videoclip del cantante. "Hubo feeling, pero nada más; yo entonces tenía novio y él tendría novia... o novias. Con Bertín nunca se sabe", ha bromeado, así como que "un año más tarde, a través de unos amigos" se volvieron a encontrar. "Él se lo tomó con calma, porque si hubiera entrado a matar...", ha asegurado sobre cuál hubiese sido sido su reacción.

Aún así, esta relación le dio a sus dos hijos y muchos años de felicidad. Por eso no le pesa el haberse separado, puesto que es consciente de que era lo correcto: "Si solo hubiese estado mal yo, él hubiese puesto de su parte para mejorar la situación, así que entiendo que él tampoco lo estaba pasando bien".

Por eso mismo, ha añadido que sintió "liberación desde el instante" en que se instaló en su casa": "Hacía mi vida y lo que me daba la gana. Disfruto mucho de estar conmigo, lo echaba de menos. Yo no puedo llevar el nivel de vida de Bertín, porque mi poder adquisitivo no es el mismo, pero él ha sido muy generoso asumiendo gran parte de la manutención de los niños". Para acabar, Fabiola ha agregado que no está abierta al amor porque le da "pereza" solo el hecho de pensar en una "relación estable".