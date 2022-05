Broncano, al grupo musical Dvicio: "¿A quién se le ocurre envenenar al presentador?"

El grupo Dvicio puso el toque musical a La Resistencia este miércoles, pero también el picante, como sufrió el propio Broncano en sus papilas gustativas.

"Te hemos traído un test para saber lo que aguantas con el picante", le dijo uno de los miembros del grupo. "No aguanto nada", admitió el presentador al escucharle.

Dvicio y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Como todos decidieron probar una de las pastillas del test, el jienense también se animó y, aunque tiró la suya al suelo para no tomársela, uno de los músicos le dio la suya.

Tanto picaba que el presentador apenas podía articular palabra mientras tosía sin parar: "Me ha dado hipo. ¿Por qué cojones habéis traído esto? ¡Estáis locos!", exclamó Broncano.

"No puedo hacer la entrevista, la habéis boicoteado. ¿A quién se le ocurre envenenar al presentador?", señaló el conductor del programa de Movistar Plus+ mientras pedía leche para apagar el picor de su boca: "Traedme mucha", solicitó a su equipo.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Que no es una broma, se me están saliendo los mocos, estoy hecho una mierda", admitió el presentador. "Esto no es un teatrillo, es que estáis locos", concluyó mientras intentaba retomar la entrevista.