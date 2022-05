Roberto Leal, obligado a pedirle perdón a Marisa en 'Pasapalabra': "Se me ha malinterpretado"

La Pista Musical sigue dando grandes momentos a Pasapalabra, y uno de ellos lo protagonizó Roberto Leal este miércoles. El presentador dio como ganadora a Marisa sobre Orestes, pero se equivocó y se vio obligado a pedirle perdón a la madrileña.

“Vamos con el año de la canción, 1994, esto es un himno ¡eh! Por cinco segundos... ¡Música!”, afirmó el sevillano. Orestes fue el primero en apretar el pulsador y pensativo, señaló: "La tengo en la punta de la lengua".

Tarareó la canción un poco más, le preguntó a Leal si era de Joaquín Sabina: "Me sale que es Pongamos que hablo de Madrid", pero se equivocó. El turno le llegó a su rival: "Tenía una cosa pensada, pero se me ha ido...", y Marisa comenzó a cantar Déjame de Los Secretos.

"Tuviste una oportunidad, y la dejaste escapar...", entonó la concursante. Al escucharla, el conductor del programa de Antena 3 le contestó: "Literal".

Orestes y Marisa, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Al ver como el equipo azul celebraba la victoria, Leal exclamó: "No, no, no. Literal que tuvo una oportunidad y la dejó escapar. Se me ha malinterpretado, no es esa, perdón".

"Ha sido sin querer, de verdad, es que quería escuchar cantar a Marisa", se excusó el presentador, que pasó a la siguiente pista.

"Por cuatro segundos, un verso de la canción: Gata valiente de piel de tigre", leyó el sevillano. Orestes volvió a ser el más rápido y acertó la canción, El bulevar de los sueños rotos, de Sabina.

El presentador volvió a comentar su error: "Me estoy riendo todavía de lo de 'literal', perdóname", le dijo a Marisa para concluir la prueba musical.