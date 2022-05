Maribel Verdú: "Antes de la pandemia no quería venir a 'El hormiguero' por miedo"

Maribel Verdú fue la invitada de este miércoles en El hormiguero para presentar su nuevo proyecto, Now and Then, la primera serie española de Apple TV que se estrena en la plataforma el próximo 20 de mayo.

Se trata de un thriller ambientado en Miami rodado en inglés y castellano que cuenta cómo las vidas de un grupo de amigos universitarios cambian para siempre cuando, durante un fin de semana de celebración, uno de ellos acaba muerto. Dos décadas después, aquel suceso del pasado se convierte en una amenaza para ellos.

Maribel Verdú nos presenta “Now and then”, una nueva serie que se estrena el viernes en @AppleTVPlus #VerdúEH pic.twitter.com/JDMrvzX6qi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 18, 2022

Nada más sentarse en la mesa, la invitada comentó que tenía mucho calor, y Pablo Motos exclamó: "¡Nos lo quitamos todo!". Tras dejar sus chaquetas en el respaldo de las sillas, el presentador le dijo a la actriz: "Que fibrada estás...".

Verdú también explicó que la pandemia le había cambiado por completo, ya que "le he perdido el miedo a todo, como rodar en inglés como en esta serie".

"Rechacé varios papeles en Hollywood por ese motivo, es más, no venía al El hormiguero por miedo a la entrevista. Soy de las personas que han cambiado con la pandemia", afirmó.