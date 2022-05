Harry Styles expresa su amor hacia sus compañeros de One Direction: "Me siento muy afortunado de que siempre nos tuviéramos"

Harry Styles está triunfando con su carrera como cantante en solitario. Debido al lanzamiento de su nuevo disco, Harry's House, el viernes 20 de mayo, ha ofrecido una entrevista para Zane Lowe de Apple Music donde ha querido dejar ver, entre otras cosas, que no olvida de dónde viene.

Por ello, el cantante de As It Was ha dejado claro que, si ha llegado tan alto en la industria musical, ha sido gracias a One Direction y a sus cuatro compañeros que le acompañaron en este camino: Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan.

"Veo a las personas que pasaron por lo mismo que nosotros, pero por su cuenta. No puedo imaginar haber hecho eso, de verdad. Me siento muy afortunado de que siempre nos tuviéramos los unos a los otros para lograr una unidad", comenta el cantante sobre ellos.

Asegura que la relación que tienen es "algo que realmente no se puede deshacer, como un amor muy profundo" y aprovecha también para sincerarse sobre sus sentimientos cuando estaba en la banda: "Pasábamos por grandes momentos en la banda y siempre se sentía como un alivio. Era como, 'Oh, no fallamos', pero nunca sentí que celebraba nada".

Aunque tiene un vínculo profundo con sus excompañeros, confiesa en sus declaraciones que "se sintió libre" cuando comenzó su carrera en solitario y firmó el contrato para lanzar su primer álbum, Sign Of The Times.

"Creo que aceptar vivir, ser feliz y sufrir en los extremos es lo más vivo que puedes estar", es la reflexión que saca Harry Styles en conjunto de su trayectoria profesional y su vida personal.