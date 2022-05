Nuria Oliver, nova presidenta del Consell Social de la UNED

Segons publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), el nomenament es va produir en el Consell de Ministres d'aquest dimarts a proposta del ministre d'Universitats, Joan Subirats.

Oliver, que ja era vocal del Consell Social de la UNED, és directora científica i cofundadora de Fundació Unitat ELLIS Alacant i vicepresidenta d'Ellis Europa. Durant la pandèmia va liderar un grup expert en models epidemiològics computacionals de gran precisió per a recomanar intervencions que continguen la propagació del virus.

Fa uns mesos, aquesta científica alacantina va ser triada com representant espanyola en el grup d'experts creat pel Banc Central Europeu (BCE) per a redissenyar els nous bitllets d'euros per a 2024.

A més, l'any passat va rebre el premi Rei Jaume I de Noves Tecnologies. Després d'aquest reconeixement va manifestar que "la intel·ligència artificial ja està ací, a tot arreu, i la clau és com aprofitar-la perquè tinga un impacte positiu que ajude a abordar els grans reptes" de la societat, com el canvi climàtic, l'envelliment de la població i les malalties infeccioses.