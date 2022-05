¿Pueden cobrarte por pedir un vaso de agua en un bar o discoteca?

Es muy común que en bares, restaurantes o discotecas los clientes pidan un vaso o una jarra de agua, entendiéndose por esto agua del grifo y que, finalmente, acaben pagando por agua embotellada.

De hecho, el 81% del agua que se sirve en los hoteles, restaurantes y caterings está envasada en botellas de plástico de un solo uso, en lugar de utilizar u ofrecer a los consumidores agua del grifo si así lo desean.

Es por ello que el Ministerio de Consumo, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha publicado un post sobre el tema, explicando que dar prioridad al agua del grifo frente a la embotellada es beneficioso para el planeta y para nuestros bolsillos.

"¿Alguna vez has pedido una jarra de agua del grifo y has acabado pagando por una botella de agua? ¡Ya no te volverá a pasar!", escriben en la publicación, que han acompañado de una imagen explicativa.

En esa infografía se pide que, en la medida de lo posible, se pida siempre agua del grifo en lugar de embotellada. De hecho, matizan que, desde el mes de abril, la ley obliga a los establecimientos a ofrecer agua del grifo gratis a los consumidores.

Esto es debido a que el agua de grifo reduce la contaminación porque se evita el uso de agua en botellas de plástico, además de ser más económica, en este caso gratis, para los consumidores.