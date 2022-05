Una canonada de 6,5 km portarà aigua a Sant Antoni de Benaixeve (València)

Així es donarà solució a una demanda històrica dels veïns d'aquest municipi, que fins al moment disposaven d'aigua d'origen subterrani amb una elevada concentració de nitrats, ha explicat la presidenta de l'entitat, Elisa Valía, durant una visita a les obres al costat de l'alcalde de Sant Antoni de Benaixeve, Enrique Santafosta.

El projecte, aprovat en l'assemblea de l'EMSHI per unanimitat, suposa una inversió de 6,7 milions d'euros i consisteix en l'execució d'una nova conducció des del dipòsit metropolità de Paterna (40.000 m3 de capacitat) fins al dipòsit Montesano de Sant Antonio de Benaixeve. La previsió és que els treballs estiguen conclosos en un any i mig.

A més, s'instal·laran plaques solars a Paterna que evitaran alliberar a l'atmosfera 75 tones de CO2 anuals, gràcies a ajudes de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE). La canonada, de fosa dúctil i 400 mil·límetres de diàmetre, anirà acompanyada d'un nou grup de bombament per a salvar la diferència de cota entre els dipòsits citats.

Totes aquestes infraestructures comptaran amb dispositius de control i gestió en remot per a la seua integració en el centre de comandament de Vara de Quart des del qual es governa el sistema metropolità de proveïment d'aigua.

"Sens dubte, aquest projecte era una absoluta necessitat per al nostre municipi, que està creixent a passos engegantits. Disposar d'aquest ben tan preuat com és l'aigua de qualitat i en quantitat no ho teníem resolt fins ara que, per fi, veiem aquesta manca coberta gràcies al treball conjunt i a l'esforç de les dos administracions", ha declarat Santafosta.

Amb la construcció de la nova canonada, Sant Antonio de Benaixeve disposarà d'una font de proveïment d'"aigua potable de qualitat, capaç de satisfer les demandes actuals i futures de la seua població, deixant de ser l'aigua un obstacle per al seu creixement i desenvolupament; s'integra en un sistema d'alta eficiència, amb els més moderns sistemes de regulació i control; i contribuirà a reduir la sobreexplotació d'aqüífers en passar a proveir-se d'aigües superficials", ha ressaltat la també regidora del Cicle de l'Aigua.