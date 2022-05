Ribó descarta los peajes para acceder al centro de València en coche

La ciudad de València no implantará el peaje que permite el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobado en marzo por el Gobierno, para acceder a las zonas de bajas emisiones del casco urbano. El alcalde, Joan Ribó, ha descartado este miércoles aplicar la llamada tarifa de congestión, que consiste en un sistema de peajes urbanos para restringir o controlar el tráfico de vehículos y las emisiones de efecto invernadero.

En su opinión, "afectarían a los que menos tienen", por lo que aboga por aumentar las zonas reducidas a residentes, como el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord, ya implantada y que sanciona a los vehículos que acceden a la misma sin autorización.

"El peaje urbano no nos gusta y lo he hablado con el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi", ha afirmado Ribó en la presentación de los retos de València tras su elección como una de las cien ciudades europeas climáticamente neutras. El alcalde también aseguró que el Ayuntamiento tendrá en cuenta la anulación judicial de la zona de bajas emisiones de Barcelona, así como la normativa estatal, a la hora de desarrollar estas áreas en València. En este sentido, ha explicado que de momento plantean la ubicación de los aparatos de medición y después se abordará la reglamentación.

En cualquier caso, se ha comprometido a monitorizar el APR de Ciutat Vella para estudiar su implantación en otras zonas de la capital, y aboga por "hablar más de barrios pensando en los residentes para que, paulatinamente, el coche sea una herramienta para el fin de semana cuando la gente se vaya fuera" de la ciudad.

En el desayuno informativo, celebrado en el centro de innovación Las Naves, Ribó ha destacado la reciente elección de València como una de las 100 ciudades europeas que asumirán el reto de ser climáticamente neutras en 2030, junto a otras como Amsterdam, Copenhague, Helsinki, Zaragoza, Barcelona o Madrid.

Esta red, que cuenta con 360 millones de euros de financiación europea para los dos próximos años y comporta la firma de un "contrato climático", celebrará su primera reunión el 13 de junio en Bruselas y ya trabaja en una plataforma para compartir información.

El alcalde también ha llamado a la colaboración del sector privado en el ámbito de la movilidad sostenible y, de hecho, ha avanzado que ya hay empresas "importantes" que estudian su implantación en València, aunque no ha querido desvelar ninguna hasta que no se cierre la negociación y "no esté claro". Es algo que ha ligado con el "clima atractivo" generado en el área metropolitana, con el ejemplo de la futura gigafactoría de Volkswagen en Sagunt.

"Los coches no compran"

Ribó ha insistido en rechazar las críticas del PP a la seguridad de la calle Colón y defiende la reforma que en 2020 supuso la instalación de doble carril bus. "Los coches no compran, las personas que van dentro tampoco, sino las personas que pasean y miran los escaparates", ha afirmado.