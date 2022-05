Cómo se usan los envoltorios de cera de abeja que sirven para tapar comida y duran 6 meses

Envolver o cubrir los alimentos, sobre todo cuando ya están cocinados, es una de las recomendaciones a la hora de conservar la comida correctamente y evitar que se estropee, una práctica que se puede hacer de diferentes maneras.

Cubrir los alimentos con papel de plástico de usar y tirar es la forma más extendida, pero también la más contaminante y la que más residuos genera, por lo que se pueden buscar otras fórmulas que también dan buen resultado y son mucho más ecológicas.

Es el caso de los envoltorios de cera de abeja que se han puesto de moda hace poco, unos envoltorios que se pueden adquirir en el mercado en diferentes tamaños y que constituyen una forma muy respetuosa con el medioambiente, ya que son reciclables y compostables.

Modo de uso de los envoltorios de cera

Con estos envoltorios elaborados con cera de abeja, se pueden envolver desde bols a frutas partidas y otros productos. Solo hay que fijarse en los tamaños, ya que cada una de sus medidas se adapta al tamaño del alimento o el recipiente en cuestión.

Estos envoltorios son autoadhesivos, por lo que con ellos se pueden envolver todos los alimentos o cualquier recipiente. Solo es necesario darle forma y sellarlo con el propio calor de las manos, de forma rápida, cómoda y sencilla.

De hecho, el papel de cera es muy domable y, además, algunos modelos llevan correas de sujeción para ayudar en la tarea de envolver ciertos alimentos.

Después de su uso, los envoltorios se pueden lavar con agua fría y jabón, aunque si no está sucio porque se ha envuelto solo un recipiente, no hace falta ni siquiera pasarlo por agua.

Es importante saber que estos envoltorios no son aptos para el calor, por lo que hay que lavar siempre con agua fría, no se puede meter al microondas ni al lavavajillas y no se debe acercar al fuego, ya que es inflamable. Además, la carne y el pescado no se deben envolver directamente, se tienen que meter en un recipiente y taparlos con los envoltorios encerados.