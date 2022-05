Cvirus.- Del Val, partidària d'una quarta dosi amb una vacuna nova que protegisca contra les últimes variants

Sobre aquest tema, ha explicat, abans d'intervenir a València en la primera Cimera Internacional sobre Gestió de Pandèmies, que l'EMA (l'Agència Europea de Medicaments en les seues sigles en engonals) va començar a l'inici d'aquest any a establir les regles, juntament amb totes les agències reguladores mundials, per a les noves vacunes que cal preparar enfront de les variants.

Així, ha destacat que fa poc l'EMA va informar que algunes d'elles amb la variant ómicron, i alguna anterior, estan ja properes a poder-se avaluar i, per tant, més endavant, acceptar-se. Per açò, ha assenyalat que la quarta dosi, en cas que siga necessària, hauria de ser "d'una vacuna nova que estiga feta amb les noves variants".

D'altra banda, sobre la situació de la pandèmia ha assenyalat que estem en "un moment molt difícil" perquè "tenim poques dades i no sabem què passarà". No obstant açò, vaticina que amb l'arribada de la tardor-hivern i en el pròxim Nadal, "amb el nostre comportament habitual, ens contagiarem més de totes les malalties respiratòries inclosa la covid".

Per açò, urgeix a aprofitar "aquesta època de bonança" per a preparar-se "posant a punt l'aire i que siga més net para quan tanquem les finestres mitjançant la instal·lació generalitzada de mesuradors de CO2, tindre bones dades i protegir als més vulnerables". "Ens queden poques forces però les poques cal concentrar-les en allò que és mes eficaç", ha recalcat.

Quant a la situació de la Xina, ha comentat que van aplicar una estratègia "molt exitosa en el primer any de control de la pandèmia que els ha portat a tindre un nombre molt menor de morts i un menor impacte social, sanitari i econòmic".

No obstant açò, "no es pot mantindre per sempre" i una vegada que existeix vacunes ha de donar pas una estratègia de vacunació completa de la població. El problema de la Xina és que prop del 40% de la població major de 80 any no s'ha vacunat. "No es pot tractar de controlar la situació dels no vacunats amb mesures d'aïllament i de covid-0, que són molt eficaços i les que cal prendre si hi ha una altra pandèmia, però ara el millor és la vacunació completa", defèn.