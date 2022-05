Pilar Rahola, en 'Todo es mentira', coincide con el tuit viral en contra de Chanel y afirma que "la letra de 'SloMo' es vomitiva"

Pese a que ya han pasado varios días desde la impresionante actuación de Chanel en Eurovisión, su canción SloMo sigue trayendo cola y, sorprendentemente, una ola de puritanismo que no habíamos visto venir. Angela Escribano, en su Twitter, ha denunciado que la letra de la canción invitaba a la prostitución.

En Todo es mentira han traído a Angela para explicar su tuit viral, y lo ha defendido, alegando que la letra habla sobre prostitución, y que es muy grave que algo así vaya pagado por todos los españoles, ya que incumple la Ley de Igualdad, y sobre todo con acontecimientos tan graves actuales como la violación de una menor en Valencia.

Pilar Rahola, que es una de las colaboradoras habituales en el programa, también ha apoyado el discurso de Àngela, afirmando que "la canción no vale nada. La letra es machista, y el culo me sobraba en la actuación".

Quienes creemos que una canción que invita a prostituirse enseñando el culo no somos moralistas, sabemos que la imagen y el mensaje no son inocentes, ahora tenemos esta letra vomitiva en todas las emisoras y las niñas quieren ser Chanel y no investigadoras, vamos bien! pic.twitter.com/QWcjI3fe8i — Ángela Escribano Mar (@Angelasororidad) May 15, 2022

Javier Chicote, periodista, ha querido colocarse a favor de Chanel. "Una mujer puede enseñar el culo dentro de su libertad. Los hombres también bailan sin camiseta... Y que se acuse a Chanel que, con esta canción, va a fomentar la prostitución... Estamos viviendo una ola de puritanismo increíble".

Pero el que ha tenido un discurso más duro ha sido Risto. "Relacionar la actuación de Chanel con las violaciones es un despropósito. El hecho de que una mujer pueda enseñar lo que ella quiera me parece que forma parte de esa libertad conquistada por todos".

"Todos los que creemos en la igualdad, deberíamos defender el derecho de una mujer como Chanel de vestirse como le dé la gana, actuar como le dé la gana y triunfar como le dé la gana. Y si gana dinero, no significa que sea puta. A mí me parece escandaloso que le persiga la polémica por que una mujer haga lo que le da la gana. Eso sí que es machismo. El hecho de que las niñas quieran ser Chanel, no implica que las niñas no quieran ser investigadoras. El hecho de tener un premio Nobel no significa que te gusta una música u otra", ha argumentado el presentador.

Risto ha seguido muy enfadado con la autora del tuit, y ha explotado, despidiendo prematuramente a la invitada. "Las investigadoras pueden pasárselo como quieran, investigando o perreando como Chanel. Me encanta que haya mujeres como Chanel que hagan lo que quieran con su cuerpo".