La memòria audiovisual rescatada del Maestrat, en una exposició de L'ETNO

'El Maestrat filmat' és un projecte documental impulsat per L'ETNO. Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València, que acosta al present les diferents mirades que s'han encarregat d'immortalitzar aquest territori al llarg del segle passat. Una proposta que pretén reflexionar sobre l'imaginari visual d'aquesta comarca eminentment rural a través d'un procés creatiu on s'inclouen els llenguatges visuals de la modernitat, "produint així certa resignificació del material recuperat", ha explicat la corporació provincial.

Durant la realització del projecte s'han localitzat i conservat més de 20 col·leccions d'arxiu fílmic de poblacions com Albocàsser, Benassal, Catí o Ares del Maestrat.

El projecte engegat per Fermín Sales en 2017 va comptar amb elprimer impuls de l'Ajuntament de Castelló a través de la concessió de la Beca Hàbitat Artístic 2017, en forma de residència artística aAlemanya. Amb el temps, la idea ha anat acumulant propostes queaprofundeixen en aquest pla del material fílmic, no només com a element de recuperació purament documental, sinó com a ferramenta per a desenvolupar experiències visuals contemporànies.

En 2019 naix 'El Maestrat filmat: la memòria rescatada', un interactiu en el qual col·laboren l'IVC, la Fundació CaixaCastelló i l'Ajuntament d'Albocàsser, i que tècnicament realitza laproductora Los Sueños de la Hormiga Roja. En 2021, gràcies a laimplicació del Grup de Recuperació de la Memòria del Segle XX deBenassal, i la concessió per part de la Diputació de Castelló d'unaajuda, el projecte interactiu es va convertir en un vídeo documental.

Finalment, en 2022, l'espai ECO de les Aules de la Diputació deCastelló i L'ETNO de la Diputació de València proposen 'El Maestratfilmat' com una exposició en forma d'instal·lació audiovisual.

Com a documental, 'El Maestrat filmat' ha participat en diferents tallers i certàmens entre els quals destaquen el festival DocsLab de Docs València de 2017; el Zineleku de Vitòria-Gasteiz, on va guanyar el premi Zineleku; i L'alternativa (Festival de Cinema Independent de Barcelona), on va obtindre en 2017 un mentioning Project, mentre que en 2020 va participar en Curt creixent, Festival de l'IVC-Generalitat Valenciana.