El TSJCV ordena retardar fins a la posta de sol l'examen d'oposició a una aspirant per les seues creences religioses

D'aquesta forma, l'òrgan judicial estima el recurs que va interposar l'aspirant davant la negativa del sotsdirector de Recursos Humans que informava de la impossibilitat de modificar eixa prova de l'oposició, fixada inicialment per al dissabte a les 12.00 hores.

La recurrent, per la seua banda, va manifestar la seua disposició a realitzar a prova qualsevol altre dia -ja que els membres d'aquesta església no poden efectuar activitat econòmica ni laboral en dissabte en considerar-ho el dia de culte i oració- o eixa mateixa jornada però una vegada passada la posta de sol.

En el seu acte, facilitat aquest dimecres per l'alt tribunal valencià, la sala aplica jurisprudència del Suprem i d'altres tribunals superiors de justícia sobre casos similars i, després d'analitzar els interessos en conflicte, conclou que no accedir a la pretensió de la recurrent l'obligaria a veure's "obligada a optar entre la fidelitat a les seues conviccions religioses i l'oportunitat d'ingrés en l'administració que li brinda el procés selectiu".

Els magistrats apliquen a aquest cas l'article 12.3 de la Llei 24/1992 per la qual s'aprova l'Acord de Cooperació de l'Estat amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques, que preveu que els exàmens, oposicions o proves selectives convocades per a l'ingrés en les Administracions Públiques puguen ser assenyalats en una data alternativa per als fidels d'aquestes esglésies "quan no hi haja causa motivada que ho impedisca".

DISSABTE RELIGIÓS

D'aquesta manera, accepten la mesura cautelar sol·licitada i estableix que l'Administració li realitze la prova "en horari no coincident amb el dissabte religiós", és a dir, el mateix dia de la convocatòria, però a partir de la posta de sol.

Per a açò, l'aspirant s'haurà de presentar en el lloc de la prova en el dia i hora de la crida general (28 de maig a les 12 hores) proveïda del seu DNI, i una vegada identificada es mantindrà "incomunicada en una sala fins que, a l'hora oficial de la posta del sol, puga començar la realització del seu examen d'igual contingut i durada que la resta dels aspirants".

La resolució, datada el 17 de maig, no és ferm i contra ella cap recurs de reposició davant la pròpia sala en un termini de cinc dies des de la seua notificació.