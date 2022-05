El Ayuntamiento convertirá el antiguo mercado de Orcasur en un centro logístico para la Policía pese a la oposición vecinal

Los vecinos de Orcasur siempre tuvieron la "esperanza" de volver a hacer la compra en su mercado municipal, el que cerró en 2018 por la elevada deuda. Sin embargo, según ha podido saber 20minutos, el Ayuntamiento tiene prevista la implantación de un centro logístico para dar servicio al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. Es más, la Secretaría General Técnica del área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias ya está desarrollando el proyecto de obras de reforma necesarias, cuyo inicio tiene previsto para finales de este año. De hecho, en la actualidad, este espacio se usa para almacenar materiales de Samur-Protección Civil y la Policía Municipal de Madrid.

La noticia llega a la presidenta de la asociación Orcasur. Nieves García, "como una patada en la boca". La líder vecinal lleva cuatro años reclamando servicios de alimentación para el barrio. "Queremos que se abra para que los mayores tengan un sitio donde comprar y no tengan que trasladarse a otro barrio", solicita. Una demanda que se remonta a tiempos de Manuela Carmena.

"A partir de ese momento, engaños y soluciones chapuceras. Desde poner un autobús lanzadera para que la gente de Orcasur fuera al mercado de Orcasitas hasta múltiples excusas", relata el socialista Álvaro Vidal, que llevará el tema a la comisión de Vicealcaldía que se celebra este viernes.

"¿Esto es lo que entiende la vicealcaldesa como Plan SURES, anunciar cosas que luego no van a ser realidad, jugando de nuevo con la gente, especialmente de barrios vulnerables?; ¿esto es lo que le preocupa al alcalde el Mercado de Orcasur, un equipamiento que en el mandato anterior, como líder de la oposición, calificó de sitio fundamental dentro del barrio?", preguntará Vidal en la comisión, que acusa de "abandono" a la coalición PP-Cs.

El Gobierno de Carmena anunció la inclusión de este espacio en el concurso europeo Reinventing Cities, que años más tarde fue declarado inviable económicamente. "Se gastó dinero público en habilitar los puestos exteriores del mercado, mientras se solucionaban los problemas del interior del edificio, pero los puestos siguen cerrados", dice el concejal. Cuando llegó a Cibeles el nuevo Gobierno municipal, el mercado había pasado a formar parte de Patrimonio.

No obstante, el equipo de Begoña Villacís incluyó en el Plan SURES, de desarrollo del sur y el este de la capital, una actuación denominada 'desarrollo de un proyecto para el Mercado de Orcasur'. Eso sí, sin fecha prevista de ejecución. "Tras varias comisiones del Plan SURES, esta actuación sigue figurando y computando como una más en el número total de actuaciones que anuncian como reequilibrio territorial", insiste Vidal. El área de Coordinación Territorial avanza a 20minutos que está valorando parcelas para instalar el mercado, dado que la concesión del mercado finalizó en el 2018, y ahora los antiguos locales son de la Policía. Por eso, "Sures está valorando otro lugar para su implantación".

Al tiempo que los socialistas defendían en el pleno de Usera la apertura del que fue el mercado municipal de Orcasur, la asociación de vecinos lo luchaba directamente con la concejal de distrito, Loreto Sordo. La última reunión que mantuvo la popular con Nieves fue apenas hace un mes, en la que le explicó -según la vecina- que estaba en contacto con grandes superficies para que entraran a trabajar en el mercado. "Pero me comentó que los supermercados, cuando entraban en el espacio se echaban para atrás porque no veían inversión", dice la portavoz de la asociación con recelo: "No me lo creo porque cualquier empresa con dos dedos de frente invertiría en un barrio sin pescadería ni carnicería. Sin nada".

Asimismo, la concejal de distrito propuso a los vecinos suministrar carne y verduras en el mercadillo que abre cada sábado en el barrio. Una opción que tampoco convence a los vecinos. "Lo queremos fresco. Una lechuga a pleno sol dura dos horas", dice Nieves, quien advierte que no cesará en su lucha: "Si tenemos que encadenarnos nos vamos a encadenar".