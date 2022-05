Giner (Cs) denuncia que "Ribó tiene los contenedores hechos una gorrinada"

"A lo largo y ancho de la ciudad vemos que están llenos hasta arriba, siendo un foco constante de infecciones y de plagas como ratas o cucarachas. La situación es grave durante todo el año, pero mucho más ahora que ya ha empezado el calor y a las altas temperaturas", ha alertado en un comunicado.

Por contra, Giner cree que el Ayuntamiento debería garantizar una frecuencia mínima de recogida de basura y limpieza de contenedores; "en todos los casos, pero especialmente en los que se encuentran en islas".

Ha rechazado así "que los valencianos tengan que aguantar focos de suciedad y de malos olores solo porque la administración no cumple con sus obligaciones mínimas de higiene y gestión". "Y si no, que vaya Ribó en persona y explique a los colegios, comercios y viviendas que tienen islas de contenedores justo delante de la puerta por qué no se limpian", ha lanzado.

Según ha criticado, en València hay algunas islas en las que se pueden juntar más de diez e incluso más de 20 contenedores, lo que ve como "una absoluta irresponsabilidad al dejar que la basura se acumule libremente allí, con todas las consecuencias que tiene sobre la salud, la imagen y la higiene".

"Y también me preocupa, por supuesto -ha añadido-, la previsión de altas temperaturas durante las próximas semanas, que acelerarán el proceso de descomposición de la basura orgánica y desencadenarán más malos olores y riesgos de infección". "¿Es que no hemos aprendido nada de la pandemia y la necesidad constante de prevención y limpieza?", se ha preguntado el dirigente 'naranja'.

Y ha reivindicado: "Los valencianos cumplen con su obligación de separar la basura y llevar cada cosa al contenedor que toca. Lo mínimo que puede hacer este gobierno para compensar ese esfuerzo es garantizar que los contenedores a los que tienen que acudir no sean focos de suciedad y riesgos innecesarios. ¿Qué sentido tiene obligar a los ciudadanos a clasificar correctamente la basura si luego llegan a contenedores que están a rebosar? Pedimos a Ribó un poco más de sensibilidad, y que ponga en marcha un servicio de recogida de residuos que esté a la altura de una ciudad como Valencia".