España vol mantindre la "fermesa" en el finançament i aprofitar el "moment valencià" amb la captació de més empreses

"Hem d'aprofitar el moment valencià", ha declarat després de la seua primera reunió com a titular d'Hisenda amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, ja que fins ara ocupava la cartera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

España, després de reiterar que el canvi de govern no només està orientat a l'any electoral, ha apostat per "accelerar" el motor financer i per mantindre la unitat de la societat valenciana i els partits polítics per a fer realitat la reforma del finançament. Fins llavors ha defès que la Comunitat reba els recursos suficients de l'Estat per a garantir les necessitats bàsiques en "un moment tan complicat".

Per a aconseguir-ho ha garantit que mantindrà contactes amb el Ministeri d'Hisenda "amb tota la normalitat i fermesa", igual que el seu predecessor, l'exconseller Vicent Soler, va enviar la setmana passada una carta a la ministra, Mª Jesús Montero, per a exigir avanços en la reforma del finançament.

Açò sí, el titular d'Hisenda ha remarcat que l'objectiu és millorar el finançament de totes les autonomies, que ha descrit com "una carrera de relleus" que implica a tots els governs. "No serà fàcil, ja se sabia, però s'ha millorat perquè hi ha un gran consens i està en l'agenda", ha dit.

Al marge del finançament, ha apuntat com a prioritats generar ocupació i "aprofitar bé" els fons europeus Next Generation. Ha cridat així a multiplicar el "moment valencià" després de l'elecció de Volkswagen perquè "més empreses exteriors i valencianes, tant pimes com a autònoms" decidisquen instal·lara a la Comunitat, per al que ha garantit que comptaran amb "totes les facilitats".