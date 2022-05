Fernando Simón: "No és probable que la pigota de la mona tinga una transmissió important però no es pot descartar"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i EmergènciesSanitàries, Fernando Simón, ha assenyalat aquest dimecres que "no és probable que la pigota de la mona generarà una transmissió important, però no es pot descartar". Per açò, ha assenyalat que cal tindre molta cura i, en eixe sentit, ha recalcat que estan treballant amb totes les hipòtesis possibles.