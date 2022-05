Bruselas insta a España y Francia a retomar la construcción de interconexiones pero se resiste a financiarlas como quiere el Gobierno

La Comisión Europea ha dado este miércoles un claro respaldo a las interconexiones energéticas entre la península ibérica y el resto de la UE, mediante la construcción de canalizaciones que no solo transporten gas natural, también hidrógeno verde, pero se resiste a financiar esta infraestructura, como pretende el Gobierno español, al considerar que beneficiarán a toda la UE. En su lugar, Bruselas anima a los dos países a seguir trabajando en los tres proyectos que figuran en la quinta lista de Proyectos de Interés Común, que supone ayudar para que sean más rápidos pero no financiación comunitaria.

"La Comisión continuará apoyando y animando a las autoridades españolas y francesas a acelerar la puesta en marcha de los tres proyectos de interés común existentes para incrementar la capacidad de interconexión entre la península ibérica y Francia", apunta el ejecutivo comunitario en la comunicación que ha aprobado este miércoles con medidas a corto plazo con las que la UE debería prepararse para dejar de importar gas de Rusia.

Entre ellas, Bruselas eleva los objetivos para aumentar el ahorro energético y de uso de energías renovables para 2030 pero no las interconexiones, que son proyectos más a largo plazo, a las que, sin embargo, da un evidente respaldo. No solo entre España y Francia, también en el centro de Europa y mediante los proyectos de interés que deben ser financiados entre los Estados miembros que se benefician de ellos. Esto, desde el punto de vista de la Comisión, significaría que paguen España y Francia y no toda la UE, como quiere el Gobierno. Moncloa considera que las interconexiones entre la península ibérica y el resto de la UE permitirá que toda pueda recibir el gas natural licuado que podría arribar a puertos de España y Portugal, países que suman 10 de las 20 regasificadoras que hay en toda la UE.

Lo que sí está más en línea con las pretensiones españolas es que por las interconexiones no solo circule gas natural, también la energía renovable que debería sustituirlo, el hidrógeno verde.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha asegurado este miércoles el compromiso de esta institución con la construcción de interconexiones energéticas entre la península ibérica y el resto de la UE, que además de canalizar gas deberán transportar en un futuro hidrógeno verde. Esta afirmación sigue la línea de lo que reclama el Gobierno español en Bruselas y con la "aceleración" que un nuevo documento energético aprobado este miércoles por la Comisión quiere fomentar a las interconexiones europeas.

"Hay que acelerar la introducción de interconectores y apostamos muy fuerte por crear interconexiones entre la península ibérica y el esto de Europa, necesitamos utilizar pleno potencial de las terminales energéticas", ha dicho Timmermans, en un momento en el que la UE busca nuevos proveedores "fiables" de gas para reducir su dependencia de Rusia. En este sentido, las 10 regasificadoras que suman España y Portugal -de las 20 que hay en toda la UE- permitiría que llevara a sus puertos gas natural licuado para distribuir por la UE.

"Las interconexiones de gas son muy importantes para nosotros, nos ayudarán a diversificar los proveedores y tendrá un efecto en la fijación de precios en la península ibérica", ha dicho. Ha aludido directamente a los países del Magreb como productores de hidrógeno verde, que después podría transportarse hacia la UE a través de interconexiones, que además de gas natural, canalicen esta energía renovable. "Si ves lo que está pasando en el Magreb con el hidrógeno verde, la conexión entre España y Portugal es aún más importante, las interconexiones son esenciales con las terminales energéticas".

España y Portugal reclaman a la UE que asuma la construcción de gaseoductos desde la península ibérica que, además de gas, puedan transportar hidrógeno verde. A diferencia de lo que se planteó hace años con el STEP-Midcat, el gaseoducto 'catalán', el Gobierno español reclama que la UE financie la infraestructura, puesto que beneficiará a todos los Estados miembros y se muestra más favorable que sea un proyecto nuevo en lugar de recuperar el que se paró en 2019.

Además del ahorro de energía y del incremento de las renovables, en la preparación de la UE ante el final de las importaciones de gas de Rusia figura este miércoles una genérica apuesta por que Europa incremente sus interconexiones energéticas, incluida la que uniría la península ibérica y Francia.

"Los actuales elevados precios de la electricidad en la península ibérica resaltan la importancia de mejorar las interconexiones transfronterizas de una forma económica para asegurar el suministro asequible de de electricidad", explica el documento de la Comisión.

Sin noticias sobre la autorización para topar el gas

El texto ha obtenido luz verde en una reunión del colegio de comisarios que, por el contrario, que en su sesión de este miércoles todavía no ha dado el visto bueno definitivo al mecanismo por el que España y Portugal limitarán el precio del gas a una media de 48,8 euros MWh durante los próximos meses.

Los dos gobiernos aprobaron el viernes pasado sendos decretos para plasmar esta medida, que ahora debían remitir a Bruselas para tener luz verde definitiva. Sin embargo, Timmermans ha apuntado que todavía no se ha completado ese trámite. "No creo", ha afirmado al ser preguntado si Madrid y Lisboa habían enviado esta última comunicación.