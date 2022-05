A les 11.15 hores s'ha alertat el CICU que havien tret de l'aigua a un home inconscient, en la platja del Cura de Torrevella. Fins al lloc, el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i una de SVB.

Així mateix, diversos testimonis han iniciat el massatge cardíac a l'home. A la seua arribada, l'equip mèdic del SAMU ha continuat amb les maniobres de reanimació, però no hi ha hagut resposta, havia mort. L'autòpsia revelarà les causes de l'ofegament de l'home.