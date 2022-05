Ozuna, nova confirmació del Diversity València Festival

El so urbà que Ozuna representa s'uneix a un cartell que aposta per la mescla de gèneres i que "no vol perdre's el potent retorn d'un dels seus històrics amb novetats musicals que no paren de collir èxits des de la seua flamant reaparició en Sant al costat de la diva Christina Aguilera, que també actuarà en el festival el mateix dia".

Al 'fitxatge' d'Ozuna s'afig també l'anunci de l'aliança entre Vibra Mahou i Diversity València Festival. Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinc Estreles que impulsa trobades entorn del directe s'incorpora a aquesta cita.

Ozuna actuarà el divendres 22 de juliol, al costat de Christina Aguilera, Martin Garrix, Nicki Nicole, Kelis, Tiwa Savage, Sevdaliza, MY BABY i l'artista valenciana Sandra Monfort que protagonitzarà la sessió Rising Star (artistes de la Comunitat Valenciana) de la jornada.

Així mateix, el divendres contempla diversos directes i Dj Sets d'electrònic que tindran lloc en dos dels clubs interns que alberga el Festival. Els espais Mya Club i Mya Experience comptaran des de 19:00 fins a les 02:00 de la matinada amb actuacions alternes de Dave Rowntree (integrante de Blur) Dj Set, Kid Simiuslive, Los Pilotoslive, Blackpandalive, Kasi i Jotapop.

En total, el festival brindarà més de 50 propostes musicals durant 3 dies i 10 xous "únics a Espanya".