Gómez reitera la idea municipal de hacer el polideportivo de Benicalap y repercutir el coste al Valencia CF

"Ha llegado el momento de decir basta", ha asegurado la concejala, que ha subrayado la "obligación legal" que tiene que la entidad deportiva de asumir la construcción de dicha dotación pública para cumplir los acuerdos de la permuta de suelo suscrita con el consistorio para trasladar Mestalla de la avenida de Aragón a la de Cortes Valencianas.

"Ha llegado el momento de que sea el Ayuntamiento el que haga esa inversión, desarrolle el pabellón y repercuta el coste a quien debe pagarla, a quien tiene la obligación legal de pagarla: la propiedad del Valencia CF", ha señalado. "Nosotros podemos desarrollar perfectamente esa infraestructura y repercutir el precio a quien debe pagarlo", ha agregado.

Gómez se ha pronunciado así en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de la gestión municipal de licencias urbanísticas, preguntada por la intención del Ayuntamiento -anunciada esta semana- de ejecutar las obras del polideportivo y repercutirlas al València y por los audios filtrados del presidente del Valencia CF, Anil Murthy.

La titular de Desarrollo y Renovación Urbana ha explicado que el consistorio puede construir ese polideportivo "como hace cualquier inversión en todos los barrios de la ciudad". "Son muchas las infraestructuras deportivas que se desarrollan desde el Servicio de Deportes o desde la Fundación Deportiva Municipal", ha señalado y ha indicado que la de Benicalap puede ser una más.

Así, ha citado actuaciones de la administración local referidas a dotaciones deportivas públicas como el polideportivo de San Isidro, las mejoras y reformas en el pabellón de Nazaret o el campo de fútbol de Malilla. "El Ayuntamiento de València invierte en generar en los barrios de la ciudad servicios e infraestructuras deportivas que luego gestiona", ha apuntado, al tiempo que ha preguntado "por qué Benicalap no" puede contar con una dotación de ese tipo.

"Por qué los vecinos de Benicalap tienen que esperar a que la propiedad del Valencia CF desarrolle, invierta y construya el polideportivo al que tienen derecho", ha planteado Sandra Gómez. Tras ello, ha precisado que "hay una parcela de suelo público", junto al nuevo Mestalla, "en la que tiene que ir una infraestructura deportiva que gestionará el Ayuntamiento", el polideportivo de Benicalap comprometido por la entidad de fútbol.

La vicealcaldesa ha afirmado que los vecinos de esta zona de la capital valenciana "llevan casi ya veinte años esperando a que el club lo desarrolle" y ha insistido en que es el momento de que el consistorio haga el polideportivo y que pague su coste el Valencia CF.

Sandra Gómez ha expuesto que "el argumento que se va utilizar" para acometer esa obra desde la administración municipal es explicar u justificar que la creación de esa dotación deportiva en Benicalap "formaba parte del precio de la permuta del solar" destinado al nuevo Mestalla.

"Está en todos los convenios, son públicos y los hemos comentado en diferentes ocasiones", ha agregado, al tiempo que ha recordado que en ellos "el club se compromete, como contraprestación, como pago, como precio por la permuta del solar, a construir un polideportivo para Benicalap".

"SACRIFICIO"

Además, ha hablado del "sacrificio" hecho por los vecinos de este barrio al "ceder" en favor del club deportivo y para su nuevo campo "el mayor espacio público" que había en esta zona de València, "donde podría haber una infraestructura deportiva, un pabellón, un polideportivo, una piscina, un colegio, un instituto, una escoleta, un centro de servicios sociales, un teatro o cualquier servicio público municipal".

Gómez ha asegurado que el terreno en el que se alzan las obras inacabadas del nuevo Mestalla era "una de las principales parcelas públicas que le quedaban a la ciudad". "Se decidió cederla -con la correspondiente permuta- al Valencia CF", ha reiterado, con la consiguiente "pérdida dotacional pública y de servicios públicos" en esa zona de la capital valenciana.

A continuación, ha reiterado que "como pago, como contraprestación, se exigió y se puso por escrito", como recogen "todos los convenios", que el club de fútbol "tenía que desarrollar un polideportivo municipal" para Benicalap. "Ha llegado el momento de decir basta", ha expuesto, a la vez que ha apuntado que entiende que los vecinos de esta zona "no tengan más paciencia".

En este punto ha aludido a los audios de Murthy conocidos esta semana "riéndose abiertamente de los vecinos y de la buena fe de las instituciones valencianas".

Preguntada por alguno de esos audios en los que el presidente del Valencia alude a ella y a cómo se refiere al propietario del club, Peter Lim, la vicealcaldesa ha respondido que "a diferencia" de Murthy ella "nunca ha faltado el respeto a nadie en este proceso". Tras ello, ha detallado que lo que "siempre" ha dicho, "en público y en privado", es que Lim, "como propietario del club, tiene que pagar y acabar el nuevo estadio" de Mestalla.

"EXIGIR Y NO DEJARSE ENGAÑAR"

"Es el propietario del club. Es, por lo tanto, el responsable legal de acabar el estadio", ha apostillado. Sandra Gómez ha considerado que los audios han dejado patente públicamente es lo que ella ha tenido que "sufrir durante estos dos años por defender los intereses del club frente a los propietarios" de la entidad.

"Se me ha insultado, se me ha atacado, se ha mentido sobre mí y se me ha vetado en reuniones públicas e institucionales para desprestigiarme", ha planteado. Ha dicho que su postura ha sido la de "exigir y no dejarse engañar por los propietarios del club" y ha censurado que personas que se han mostrado ahora "sorprendidas" por esos audios haya "colaborado en público y en privado" con la propiedad del Valencia CF. "La situación era la misma antes de los audios", ha apuntado.